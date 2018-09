Final Four u17: San Isidro cayó en el debut y buscará recuperarse ante Instituto

Los pibes de "sani" no pudieron con Atenas y cayeron por 69 a 50. Este sábado enfrentan a Instituto a partir de las 15.

Este viernes comenzó el Final Four de la Liga Provincial u17 que se disputa en Oliva donde San Isidro no tuvo el mejor debut porque cayó con Atenas de Córdoba por 69 a 50. El equipo que conduce Gsutavo Morla no pudo comenzar con un triunfo y este sábado va por la recuperación.

En la segunda fecha se cruzará este sábado con Instituto de Córdoba a partir de las 15.

El otro encuentro de la primera jornada lo protagonizaron Independiente de Oliva e Instituto donde la "gloria" venció por 96 a 90.

POSICIONES

EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF Atenas (Córdoba) 2 1 1 0 69 50 19 Instituto (Córdoba) 2 1 1 0 96 90 6 Independiente (Oliva) 1 1 0 1 90 96 -6 San Isidro (San Francisco) 1 1 0 1 50 69 -19

FIXTURE COMPLETO

VIERNES 7

Hora / Partido

Atenas (Córdoba) 69 – San Isidro (San Francisco) 50 / Estadísticas oficiales

Independiente (Oliva) 90 – Instituto (Córdoba) 96 / Estadísticas oficiales

SÁBADO 8

Hora / Partido

15.00 / San Isidro (San Francisco) vs. Instituto (Córdoba)

17.00 / Independiente (Oliva) vs. Atenas (Córdoba)

DOMINGO 9

Hora / Partido

15.00 / San Isidro (San Francisco) vs. Independiente (Oliva)

17.00 / Atenas (Córdoba) vs. Instituto (Córdoba)

Nota: el orden de los partidos podría ser invertido si el local perdió en la primera fecha pero aún tiene chances de ser campeón.