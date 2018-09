Liga Regional Femenina, organizadas por la igualdad

Ante la falta de competencia en la región, un grupo de mujeres se organizaron y crearon la Liga Regional Femenina de Fútbol. Esta liga tiene como principal objetivo ofrecer un espacio deportivo para los equipos de fútbol femenino de la región, que no son pocos y buscan derribar barreras de la desigualdad.

Yuliana Bonetto, es presidenta de la comisión, jugadora y entrenadora de La Francia comentó que la idea surgió junto a Carolina Navarro y Fernanda Casas de Arroyito. Tomaron como referencia el reglamento de la Liga Regional de San Francisco y armaron un sistema de competencia que se juega cada 15 días en una sede.

“A todos les gustó la idea, todos se comprometieron y logramos juntar 6 equipos en primera instancia. El mayor inconveniente es el económico, hemos facilitado el tema de la cuota y la inscripción, los viajes y los costos que con llevan”, precisó.

Un deporte “machista”

“El fútbol es muy machista, siempre estuvo mal visto que la mujer juegue al fútbol pero con esta liga la idea es que se difunda y empiece a promocionar, por eso también decidimos que los equipos sean locales y reciban una doble jornada”, indicó.

“No tenemos lugar en los clubes, la mayoría apuestan a su primera división masculina y ni siquiera apuestan a las divisiones inferiores”, apuntó.

El futuro: sumarse a la Liga Regional

“La idea nuestra es incorporarnos en la Liga Regional de San Francisco, que los domingos también haya fútbol femenino cuando juegan los partidos de primera división masculina. Espero que el año que viene podamos avanzar, hemos hablado con gente de la liga pero tenemos que seguir charlandolo”, señaló Bonetto.

- 150 jugadoras - 7 son los equipos Las Panteras de Frontera

Unión Femenina de La Hidráulica

Athenas de Acapulco (Josefina)

de Sportivo Belgrano

Strong Woman (Calchín)

Nicolás Batalla (Arroyito)

La Francia







Andrea Frontera: “El fútbol femenino no es comercial y por eso no tiene respaldo económico ni difusión”

La goleadora del torneo y jugadora de Las Panteras de Defensores de Frontera contó sobre la importancia que tiene este torneo para el fútbol femenino de la región. “Somos un grupo que hace casi 15 años que jugamos juntas y la mayoría pasamos los 30 años. Antes jugábamos en Mitre de Las Varillas que jugaba en una liga regional de esa zona, también hemos jugado en la Liga San Martín y en torneos relámpagos”, indicó.

“Nos sumamos a Defensores de Frontera porque no teníamos lugar, el torneo pasado tuvimos que alquilar una cancha para ser locales. Como el futbol femenino no es comercial, no tiene apoyo económico y se nos hacía muy difícil afrontarlo sin estar en un club donde podamos organizarnos”, contó.

“Nos encontramos con un club en crecimiento con muy buena predisposición de parte de Maxi Páez, el presidente, y como para Defensores es sumar una actividad más, nos pusimos rápido de acuerdo” añadió.

“Hay chicas que están jugando con nosotras que fueron a probarse a Boca, quedaron seleccionadas, pero no tienen para bancarse, no se pueden quedar allá. Tienen un gran nivel, pero la situación del futbol femenino hace que tengan que volcarse a lo amateur”, contó Andrea Frontera.

Entrenamientos

“Hoy somos 17 chicas, es complicado a veces coordinar los entrenamientos porque algunas chicas son mamás, tienen sus trabajos, algunas son de afuera, lo que hacemos es amateur. Coordino yo porque cuesta conseguir un preparador físico, hacemos lo que podemos”, precisó la jugadora.

Líderes del torneo

Frontera es la goleadora del torneo, junto con Carla Álvarez, también de Defensores. “Estamos muy contentas porque en el Apertura llegamos a la final y nos quedó la espina de mejorar para pelear el torneo. Eso nos incentivó, hicimos ventas para recaudar, empezamos a entrenar más seguido, conseguimos comprarnos las camisetas nuevas y nos sumamos a Defensores, ahora es distinto, sentimos otro apoyo”, comentó.

“Se nos está dando, la meta es llegar a la final porque el club que queda primero es sede de la Copa de Oro, eso nos beneficiaría porque al ser locales no solo por jugaríamos en Frontera sino también podemos tener una recaudación para seguir proyectando”, agregó.