Sportivo inicia un nuevo camino en San Luis

La espera terminó. Este domingo Sportivo Belgrano inicia un nuevo camino hacia el sueño del ascenso a la B Nacional, y este camino plagado de ilusiones tiene como primera prueba a Sportivo Estudiantes de San Luis.

Luego de una pretemporada que dejó más dudas que certezas, el elenco de barrio Alberione llega a su primer compromiso de la temporada sin haber convertido goles en los amistosos. Sólo Mauro Dalla Costa pudo festejar en un encuentro que los suplentes cayeron con Unión de Santa Fe por 2 a 1.

Por el contrario, el arco está bien protegido por un Cosentino que mostro seguridad y una defensa que, liderada por Tomasini, ya empezó a salir de memoria y fue de lo más regular de la pretemporada.

Falta mucho, muchísimo, y Sportivo buscará afirmarse en su primer paso. Con la ausencia de sus dos volantes centrales titulares buscará ser prolijo y ordenado para pasar la prueba.

Un rival de renombre

Los puntanos vienen de descender de la B Nacional y se armaron para volver lo antes posible. Entre los nombres más reconocidos que sumó el elenco “verde” está el volante ex Atlético Tucumán Ramiro Pereyra, el ex arquero de Belgrano Germán Montoya, un ex Tiro de Morteros Rodrigo Meyer y su enganche, figura del último ascenso, Sergio Viturro.

Además, integra el plantel el ex volante de Vélez Sarsfield y Banfield Maximiliano Bustos, que en esta oportunidad no podrá ser de la partida porque debe purgar un encuentro de sanción.

Previa

Sp. Estudiantes: Germán Montoya; Mario Vallejo, Leandro Corulo, Facundo Quiroga y Nicolás Inostroza; Brian Cuello, Emanuel Díaz, Emmanuel Giménez y Raúl Chalabe; Leonel Felice y Juan Amieva. DT: Gerardo Gómez

Sportivo Belgrano: Federico Cosentino, Rodrigo Chávez, Nahuel Rodríguez, Gabriel Tomasini, Esteban Goicoechea; Lucas Algozino, Nicolás Bruna, JP Francia y Leonel Auban; Nicolás Capellino y Ezequiel Gaviglio. DT: Edgardo Cervilla

Árbitros: Alejandro Arco. Marcelo Bistocco y Pascual Fernández.

Hora: 17

Estadio: "Héctor Odicino - Pedro Benoza" (San Luis)

1ª fecha – Zona 3

16.30 hs Deportivo Maipú vs Racing de Córdoba

16.30 hs San Lorenzo Alem (Catamarca) vs Sp. Desamparados

16.30 hs Estudiantes de Río Cuarto vs Huracán de Las Heras

Libre: Juventud Unida (San Luis)

LO POSITIVO

El bloque se afianza

La defensa de la “verde” sale de memoria. Los cuatro del fondo y el arquero dieron seguridad en los encuentros de pretemporada. Cosentino, Cháves, Rodríguez, Tomasini y Goicoechea.

LO NEGATIVO

Nievas y Mazzola se lo pierden

Los volantes centrales que venían jugando como titulares no podrán ser de la partida. Ambos deben purgar una fecha de suspensión de la temporada pasada.

EN FOCO

JP10, unos metros atrás

El crack sanfrancisqueño jugará de doble 5, unos metros más atrás de su puesto natural. Tendrá más compromiso en el retroceso y será clave en la transición.

La pretemporada en números

7 partidos disputó. Ante Gimnasia, Instituto, Boca Unidos y cuatro partidos con Unión de Santa Fe, aunque dos de ellos fueron protagonizados por un remanente también actuaron jugadores que Cervilla utilizó como titulares.

6 goles. Fueron los que recibió, cuatro de ellos por el remanente de Unión.

1 gol convirtió. El de Mauro Dalla Costa en el 1-2 con el remanente de Unión.

7 caras nuevas. Gabriel Tomassini, Esteban Goicoechea, Gonzalo Ramírez, Leonel Auban, Pablo Mattalía, Lucas Algozino y Nicolás Bruna. Son los refuerzos para la nueva temporada.

7 fueron las bajas. Julián Fernández, Martín Zbrun, Fernando Ponce, Marcos Pérez, Juan Manuel Aróstegui, Gaspar Triverio y Rodrigo Bareiro. Todos se fueron de la institución, menos Aróstegui al que no le renovaron y se retiró.







Estrena pilcha

En esta temporada Sportivo también tendrá tres modelos de la firma Qalzo: la tradicional verde con vivos blancos, una “verde mate” y una gris.