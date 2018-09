Súper 9: perdieron Bell y Tiro de Morteros en la segunda jornada

Este miércoles se disputó la segunda jornada del Super 9 Solidario donde, además del triunfo de San Isidro sobre 9 de Julio de Río Tercero, también ganaron Barrio Parque sobre Bell de Bell Ville e Independiente de Oliva sobre Tiro Federal de Morteros.

Resultados de la segunda jornada en cancha de Barrio Parque

Zona C: San Isidro 88-79 9 de Julio

Zona B: Tiro Federal 76-65 Independiente

Zona A: Barrio Parque 80-51 Bell





La jornada continuará el viernes, también en cancha de Barrio Parque con los siguientes partidos:

18 hs Zona B: Atenas vs Tiro Federal

20 hs Zona C: Instituto vs San Isidro

22 hs Zona A: Barrio Parque vs Ameghino