Adrián Carabolante: "Hoy y siempre, las puertas de La Milka están abiertas"

El presidente del club explicó la situación que atraviesa la institución. "Nosotros no tenemos nada que esconder, están todos los papeles a la vista", indicó. Y cuestionó a Hugo Maritano: "Tendría que ir al club porque en estos 12 años no fue nunca".

Adrián Carabolante, presidente del club La Milka, explicó la situación que atraviesa la institución que hace ya unos años no tiene actividades deportivas. En las últimas semanas el "Quintero" estuvo en el centro de la polémica con versiones cruzadas en redes sociales que cuestionaban el actuar de la dirigencia.

Hugo Maritano, vecino y ex dirigente del club, cuestionó a la dirigencia por el estado del predio y junto a varios vecinos del barrio reclamó por la falta de actividades deportivas. Además, aseguró que iniciaron trámites en la justicia por supuestas irregularidades en la conformación de la actual comisión.

Carabolante dialogó con El Periódico y comentó que el club hoy no tiene actividades deportivas por falta de proyectos y personas que afronten el compromiso. Señaló que la institución nunca tuvo problemas con Proyecto Crecer, luego de la fusión realizada para participar en Liga Regional, y aseguró que hockey nunca recibió subsidios, como se había mencionado, y quienes jugaban se fueron por decisión propia al encontrar otro lugar.

"Duele que te tomen el pelo pero no me voy a cansar de decirlo y de explicarlo porque la gente que me conoce me para y me pregunta por el club: `Las puertas del club están abiertas, nosotros no tenemos nada que esconder, están todos los papeles a la vista´", y agregó: "Mi abuelo fue uno de los fundadores y que te digan que tenés intereses económicos en el club duele muchísimo. Duele cuando se critica sin saber", señaló Carobolante.

La comisión

"Hoy la comisión está conformada por gente que hace 40 años que están vinculados al club, que ponen dinero de su bolsillo para que La Milka no se pierda. Si alguien quiere sumarse ¿Por qué no armar una comisión en conjunto? ¿cuál es problema?", precisó.

"Nosotros no estamos enojados, estamos dolidos pero asimismo esa gente que nos critica tiene las puertas abiertas. Acá hay ex jugadores veteranos de La Milka, es muy difícil armar un grupo como este y son gente que quiere mucho al club y al barrio: está el "Zurdo" Roelofs, Héctor Bustos, Raúl Pérez, Sebastián Bischoff, Javier Carabolante, Armando Ferreyra, Ricardo Sapei. La gente que los conoce sabe que son gente trabajadora, que quieren al club y quieren al barrio", apuntó.

¿No hay proyectos?

En más de una oportunidad les hemos ofrecido que se integren a nuestra comisión, hemos ofrecido las instalaciones para que hagan fútbol, para que armen una subcomisión. No nos pusimos de acuerdo, eso es cierto, pero no nos interesa lucrar con el club. Hoy el predio está un poquito descuidado, eso es cierto también pero no es porque queramos nosotros.

El club tiene las puertas abiertas para hacer fútbol, el último año que hizo fútbol fue en 2015. Estuvo Pablo Rivalta con Gastón Bischoff en la Liga Juvenil. En 2013 y 2014 estuvo Horacio Pomba y Sergio Sánchez. En realidad hoy no se está haciendo fútbol porque nadie presentó un proyecto para trabajar en fútbol, es muy difícil hoy jugar en Liga Regional por los costos que conllevan, cuesta muchísimo. Si hacer fútbol significa jugar en la Liga Regional es muy difícil que La Milka pueda hacerlo, si alguien cree que pueden hacer fútbol en la Regional con los costos que conlleva que venga que lo vamos a apoyar.

¿Por qué cree que acusan a la actual comisión de malos manejos?

Yo no tengo nada con Maritano. No entendemos cuál es el motivo que no nos quieren. Si tenemos diferencias personales, ¿por qué perjudicar al club? En las comisiones de los clubes no siempre están todos de acuerdo, para eso se debate, se discute y se vota. Todos luchamos por lo mismo.

¿Se recurrió a la Justicia por irregularidades en la comisión?

Para opinar de eso Maritano tendría que hacerse socio e ir al club porque en estos 12 años no fue nunca. Acá no se trata de decir: 'yo pasé por el club e hice tal cosa o tal otra'. Nosotros en mas de una oportunidad le ofrecimos armar una comisión en conjunto para que hagan fútbol y nunca se llegó a un acuerdo. No entiendo lo que quiere.

¿Qué subsidios tuvo el club?

El hockey no ha recibido subsidios, que es algo que mencionaban en algunos comentarios. La Municipalidad nos dio dos subsidios, uno en la época de Llaryora y otro en la gestión de Ignacio García Aresca (50 mil y 20 mil pesos). Hemos puesto una tapia en el sector de calle Antártida Argentina, son 200 metros de tapial, e hicimos el salón con dinero del subisidio, del bolsillo de la comisión y de un crédito que tuvimos que sacar. El dinero de la Municipalidad era 70 mil pesos, con eso pagás una parte de esas obras nomás. El salón está terminado para 200 personas, con sillas, tablones y caballetes.

¿Qué mensaje le deja a la gente del barrio?

A la gente del barrio les digo que se acerquen al club, que no tenemos nada que esconder, que no tenemos ninguna intención de explotar el club con fines de lucro como dicen algunos. Que si quieren hacer fútbol, las puertas abiertas. Si tienen alguna duda que vayan, nosotros nos reunimos los miércoles a la noche y podemos dar todas las explicaciones que necesiten, les mostramos todo los papeles que tenemos, qué se hizo con los subsidios, qué se hace con el alquiler de la cancha y del salón. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el club pero si la gente no se arrima no hay forma.

Les agradecemos también, porque la gente del barrio siempre colaboró cuando tuvimos que hacer peñas o polladas. Somos seres humanos, se nos pueden escapar cosas o diferencias pero son cosas que se deben charlar y discutir, para eso el club tiene una comisión.