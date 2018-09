Se viene el 3x3 de San Isidro

El predio “Alejandro Aimaretti” del Club Atlético San Isidro será sede durante los días 14, 15 y 16 de septiembre del torneo abierto de básquet versión 3 vs. 3.

Para ello, se han dispuesto tres categorías de disputa en la rama femenina y cuatro para la masculina.

Las mujeres podrán anotar a su equipo de cuatro integrantes en las categorías Sub 15, Sub 19 y Senior. Mientras que para los hombres habrá competencia en las categorías Sub 13, Sub 17, Sub 21 y Senior.

Cada equipo debe contar con cuatro integrantes y el costo de inscripción por equipo es de $500. Los interesados en inscribirse deben tener en cuenta que, las mismas, cerrarán el miércoles 12 de septiembre.

Los interesados en inscribirse y recibir más información pueden hacerlo acercándose a la secretaria del club, en el estadio de calle Corrientes 362.