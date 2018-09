San Isidro se pone a prueba en el Súper 9

Este miércoles se disputa la segunda jornada del Super 9 Solidario de básquet donde San Isidro hará su debut en la competencia enfrenando a 9 de Julio de Río Tercero. Será a partir de las 18 en el estadio de Barrio Parque.

Como ya había adelantado El Periódico, el pivot Santiago González viajará con el plantel pero no sumará minutos. Esto será obligará al entrenador a darle mayor protagonismo al norteamericano James Cambronne que será de la partida a pesar de tener pocos entrenamientos en el equipo.

Otro de los jugadores que integrará el plantel es el juvenil u17 Agustín Vergara, que ya arregló su incorporación y llega proveniente de Atenas de Córdoba.

El plantel

Germán Sciutto, James Cambonne, Santiago González, Rodrigo Sánchez, Mauricio Corzo, Santiago Ludueña, Juan Rodríguez Suppi, Rodrigo Haag, Jeremías Diotto, Hans Feder Ponce y Agustín Vergara.

Cuerpo Técnico

DT: Sebastián Torre, AT: Matías Lugones, PF: Daniel Pérez, Utilero: Franco Amin, Jefe de Equipo: Marcos Basso

El fixture de la jornada

18 hs Zona C, San Isidro vs 9 de Julio

20 hs Zona B, Tiro Federal vs Independiente

22 hs Zona A, Barrio Parque vs Bell