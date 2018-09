US Open: Del Potro enfrentará a Nadal en semifinales

Rafael Nadal no quería correr la misma suerte que Roger Federer en los cuartos de final del US Open 2018. El español no la tenía fácil. Enfrente, aparecía un rival que no le traía buenos recuerdos y que, encima, le aplicó un inesperado 6-0 de arranque.

Pero el 1 del mundo, bajo un incesante calor, le pudo hacer frente a la situación. Levantó su nivel, venció al austriaco Dominic Thiem en un maratónico partido de cinco sets y accedió a semifinales donde chocará con el argentino Juan Martín Del Potro. Fue victoria, luego de 4 horas y 49 minutos, por 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4) y 7-6 (5).

En semis, Nadal chocará el viernes con Delpo que, horas antes, hizo bien los deberes contra el estadounidense John Isner. El historial favorece 11-5 al español.

"Va a ser difícil. Juan Martín es un gran jugador en cualquier superficie pero el desafío de jugar contra él en pista dura es aún mayor. Sé que está jugando muy bien así que tendré que estar en mi mejor nivel para tener opciones de ganar", analizó el 1 del mundo sobre el argentino.