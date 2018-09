Selección Argentina: arranca la gira en Estados Unidos

La selección argentina de futbol enfrenta el viernes 7 de septiembre, desde las 23.45 (hora de Argentina) a Guatemala en un amistoso internacional que se disputará en Los Ángeles, Estados Unidos, y que se podrá ver en vivo y en directo por TV a través de canal TyC Sports (por internet en TyC Sports Play).

En esta gira la selección argentina tendrá a Lionel Scaloni como DT y entre los convocados están los cordobeses Renzo Saravia, Franco Vázquez, Paulo Dybala, Cristian Pavón y Fabricio Bustos.

La selección argentina volverá a jugar el martes ante Colombia, también en Estados Unidos. Este partido será a las 21 y también podrá verse en vivo y en directo por TyC Sports y TyC Sports Play.

Los convocados

Entre los convocados por Scaloni, no están presentes varios de los históricos de este último tiempo. Con Leo Messi a la cabeza, se suman los retiros (a nivel Selección) de Javier Mascherano y Lucas Biglia. Además, Nicolás Otamendi pidió no ser llamado por un tiempo. Los otros ausentes y con incertidumbre acerca de su futuro son Ever Banega, Ángel Di Maria y Sergio Agüero. Quien regresa es Sergio Romero, ausente en el Mundial por una lesión.

Cabe recordar que hay once jugadores poco habituales en la lista. Parte de una renovación que ya comenzó. Ellos son: Renzo Saravia, Alan Franco, Walter Kannemann, Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia (presente en la preselección de Rusia 2018), Franco Vázquez, Gonzalo Martínez, Exequiel Palacios, Franco Cervi, Gio Simeone y Matías Vargas.