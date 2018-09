Cambronne llegó a San Francisco y San Isidro espera por el Súper 9

Este domingo llegó a San Francisco el norteamericano James Cambronne y tuvo su primer entrenamiento sobre la madera del Severo Robledo. El ala pivot realizó sus primeros movimientos con el equipo tratando de acoplarse rápidamente a los sistemas que ensayó el entrenador Sebastián Torre.

Cambronne integrará la plantilla del equipo que jugará el Súper 9 y tendrá su debut con la camiseta de Los Halcones el próximo miércoles en cancha de Barrio Parque.







Hoy se conocerá el rival en el Súper 9

Este lunes comienza la competencia con tres partidos en la cancha de Instituto de Córdoba. Entre ellos, el local enfrentará a 9 de Julio de Río Tercero a partir de las 22, quién pierda enfrentará a San Isidro el próximo miércoles.

Jornada 1: lunes 3 de Septiembre, en cancha de Instituto.

Partido 1: 18 hs Zona A, Bell vs Ameghino

Partido 2: 20 hs Zona B, Atenas vs Independiente

Partido 3: 22 hs Zona C, Instituto vs 9 de Julio (Río III)