Sportivo Belgrano: comienza la cuenta regresiva

Este lunes Sportivo Belgrano comenzó su última semana de entrenamiento de cara al debut en la temporada del Federal A 2018/2019. La "verde" comenzará el camino hacia el sueño de volver a la B Nacional el próximo domingo en San Luis cuando visite a Sportivo Estudiantes.

El horario del cotejo aún no fue confirmado aunque se definirá en las próximas horas.

El equipo

Falta toda una semana de trabajo pero el entrenador repitió varios nombres en los últimos encuentros aunque también realizó algunas variantes con respecto a los primeros amistosos. Dados los resultados que consiguió Sportivo la duda pasa por la transición de defensa a ataque y Juan Pablo Francia tiene todas las fichas para arrancar desde el banco.

Hoy la probable sería: Federico Cosentino, Rodrigo Chávez, Nahuel Rodríguez, Gabriel Tomasini, Esteban Goicoechea; Lucas Algozino, Nicolás Bruna (o Mazzola), Miguel Nievas Escobar y Leonel Auban (o Muller); Nicolás Capellino y Ezequiel Gaviglio.

La fecha

Así se jugará la primera jornada de la Zona 3:

Deportivo Maipú vs Racing de Córdoba

San Lorenzo Alem (Catamarca) vs Sp. Desamparados

Estudiantes de Río Cuarto vs Huracán de Las Heras

Sp. Estudiantes vs Sportivo Belgrano

Libre: Juventud Unida (San Luis)

Cena de presentación

El próximo jueves 6 de septiembre en el SUM del estadio “Oscar C. Boero”, y a partir de las 21 horas, Sportivo Belgrano presentará su plantel y las nuevas camisetas de la temporada.

La tarjeta tiene un valor de $300 y se puede adquirir en la Sede Social del Club, ubicada en Pasaje Zanichelli 1885 en horario comercial o a través del teléfono (03564) 4988270.