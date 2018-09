Nace un bebé con VIH por semana en Argentina

A pesar de que el acceso a la salud es gratuito en Argentina, así como el examen y los tratamientos para el VIH, tres de cada diez personas que tienen el virus en el país no lo saben y el 35% se entera que es portadora en un estadio tardío, según los últimos datos del Boletín sobre VIH, Sida e ITS del Ministerio de Salud de la Nación.

La falta de diagnóstico y de los controles necesarios durante el embarazo lleva a que no baje en Argentina la tasa de transmisión de madre a hijo. “Se mantiene cercana al 5% en los últimos años. El objetivo es que se reduzca a menos de 2%”, explica a Clarín Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF (Aids Healthcare Foundation). Las cifras actuales indican que nace alrededor de un niño con VIH por semana.

La transmisión perinatal- detalla el Boletín de la cartera de Salud- pasó de un 4,9% en 2013, ese año nacieron 56 niños con HIV; a 5,1%, con 42 nenes positivos en 2016.

Facilitar la asistencia

“Lo trágico es que está todo disponible pero existe un núcleo duro al que no llegamos. Hay igualdad en cuanto al derecho de acceso pero no equidad porque, por ejemplo, se le exige a la persona que esté a las 4 de la mañana para sacar un turno y no todos pueden hacerlo”, le dice a Clarín Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped y ex presidente de la Sociedad Internacional de Sida.

Según el especialista, el sistema de salud debe implementar estrategias para facilitar y agilizar la asistencia. “La embarazada tiene que hacerse un examen de VIH en cada trimestre. A veces, esto no ocurre. Sería importante contar con exámenes rápidos para que las mujeres puedan chequearse en la consulta con su obstetra. En esos casos, el resultado está en 20 minutos”, sugiere Cahn y remarca que “otra clave tendría que ver con mejorar el servicio de turnos y la oferta horaria de atención. Para eso, se requiere inversión”, agrega.

Otros datos:

6.500 personas fueron diagnosticadas con VIH en 2017

Se estima que 122.000 personas viven en Argentina con el virus

Fuente: Clarín