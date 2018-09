Guillermo Moreno presentó su candidatura a presidente en Carlos Paz

El ex secretario de comercio de la Nación, Guillermo Moreno, pasó este fin de semana por Villa Carlos Paz y Cosquín para presentar su pre candidatura a Presidente con miras a las elecciones del 2019.

El sábado en un encuentro con la prensa, el ex funcionario del gobierno de Cristina Fernández criticó duramente al presidente Mauricio Macri y al juez federal Claudio Bonadio que lleva adelante una investigación en base a fotocopias de unos presuntos cuadernos donde estarían anotados supuestas coimas en la obra pública.

“Bonadio lo que quiere es tener testigos que le digan lo que pasó al margen de la verdad, pero la verdad se va a saber cuando esté la sentencia firme”, expresó. Y agregó: “La investigación de Bonadio no esta en búsqueda de la verdad, él puede elevar a juicio sin tener íntima convicción de lo que está diciendo, ´vaya y defiéndase en juiciop, dice; a mi me lo ha hecho. Eso explica la diferencia entre las elevaciones a juicio y la condenas”.

Sobre la actualidad

Según señaló el portal Centediario, en su paso por Villa Carlos Paz, Moreno también habló de la situación actual del país. En ese marco,opinó: “Lo que está pasando es muy sencillo de solucionar pero tenes que ser peronista. Lo primero es administrar el comercio exterior nuevamente y así ponés en valor a todas las empresas argentinas porque le volvés a dar el mercado interno. Sumado al acuerdo de precios y salarios, entre otras medidas”.

“Si yo fuera presidente lo solución a todo esto sería rápida, pero ellos no van a poder. Primero porque no saben, y segundo porque no trabajan. Entonces estamos en un lío muy serio. Es una super crisis que estamos atravesando, y el desenlace de esta situación irreversible es mucho mas grande que el 2001”, señaló el ex funcionario.







Hablando de las propuestas que tiene para ser Presidente, detalló: “Todo el aumento de productividad se la tienen que llevar los trabajadores, por eso la distribución del ingreso que le vamos a ofrecer con el peronismo no es mas 50/50, será 60/40 a favor de los trabajadores”.

Y agregó: “El próximo gobierno peronista le tiene que dar una asignación a la amas de casa, porque es lo que corresponde. El próximo gobierno va a ser muy superior al que fue”.

Para finalizar, ante la pregunta si espera que Maurico Macri finalice su mandato, cerró: “Es un juego terminado en este momento, tenemos que encontrar una salida institucional incruenta”.

Fuente: La Nueva Mañana