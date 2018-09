La Vela en San Francisco: “Salimos a cada escenario con toda la energía”

En ese marco Sebastián “Cebolla” Cebreiro, una de las voces de la banda, dialogó con El Periódico y adelantó algo de lo que se podrá escuchar en el Gigante de Bomberos, también se refirió a su cercanía con nuestra provincia y anticipo un show con toda la energía característica de la agrupación uruguaya.

“San Francisco va ser el quinto recital en vivo de estas canciones y nosotros salimos a cada escenario con toda la energía como si fuera la primera vez que tocamos”, expresó Cebolla.

¿De qué se trata ‘Destilar’, cómo se lo explicás a la gente?

En realidad recién empezamos a tocar, hicimos cuatro conciertos de presentación. No es un disco que tenga un concepto, como lo puede llegar a tener por ejemplo “Érase” o “Piel y hueso”. En este, cada canción va más a su ola que a lo conceptual. Cuando grabás un disco como que lo tenés bastante digerido, pero después viene una segunda vuelta que es cuando la gente lo escucha, cuando lo empezás a tocar en vivo. Ahí viene una devolución de ideas que no te digo que va a cambiar tu concepto pero sí lo enriquece y te hace ver otro punto de vista. Yo creo que la ficha de los discos termina cayendo un tiempo después de que terminás de grabarlo. Y estamos empezando a escuchar qué dice la gente de lo que le dicen las canciones. El concepto del disco va a terminar de cerrarse ahora cuando esté más afianzado en los shows en vivo. Sí es un disco con canciones que representan el presente, eso es lo que hemos intentado hacer en la historia de La Vela en todos los discos.

¿Qué devolución sentís de la gente al escuchar tus temas?

La gente viene con ideas, algunas muy locas, onda que interpretan cosas de la canción que vos ni siquiera le habías puesto el ojo pero por lo general vienen a decirte que las canciones les hablan de algunos momentos de su vida, que es lo que hacen las canciones. Recordar, emocionarse por cosas que viviste. Nosotros intentamos decir cosas en las letras y sabemos que las cosas que nos pasan a nosotros les pueden llegar a pasar un montón de gente, todavía no hemos tenido un gran feedback. Sí me reconozco bastante terrenal a la hora de componer. Y para el “enano” (Sebastián Teysera) tal vez este disco haya sido el disco más terrenal que haya compuesto. A mí me acaricia el alma que la gente venga y te diga “Siento lo mismo que vos”, “Me parece que la podría haber escrito yo a esa canción”. Es impagable.

Grabaron el disco en Córdoba, ¿qué relación tienen con la provincia?

Córdoba fue la primera provincia a la que salimos después de Buenos Aires. Entonces se nos antojó una especie de amor particular. Imaginate que hace casi 20 años atrás, cuando empezamos a tocar en Argentina, se nos hacía muy difícil comunicarnos, salir en las radios, que nos escucharan. Y haber salido por primera vez a Córdoba era bastante particular. Nos sucede con Rosario o La Plata, que son ciudades que de alguna manera nos han acoplado a su movida local. Fuimos a grabar el disco a Traslasierra y creíamos pertinente que el disco empezara a girar ahí en Córdoba.







