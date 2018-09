Colón vs. Unión: cómo ver el partido en vivo y online

Colón y Unión se enfrentan en la tarde de este domingo en el clásico santafesino por la cuarta fecha de la Superliga Argentina 2018/19. El partido comenzará a las 17:45 en el estadio Brigadier Estanislao López (cancha de Colón) y será dirigido por Fernando Rapallini.

Colón buscará su primera victoria en la Superliga ya que viene de perder como visitante ante Atlético Tucumán por 2 a 1 y previamente igualó sin goles frente a Patronato en Paraná y luego empató 2 a 2 como local de Tigre.

El entrenador Eduardo Domínguez señalo que no realizará muchos cambios tomando como referencia al equipo que empezó jugando en Tucumán, pero se estima que podría efectuar una variante: Leonardo Heredia iría en el once inicial, pero no descarta poner en su lugar a Christian Bernardi o a Mariano González.

En Unión, la única duda es la presencia de Nereo Fernández. El Tatengue viene de empatar en Santa Fe 1 a 1 frente a San Lorenzo en la jornada pasada y el arquero Nereo Fernández sufrió una ruptura fibrilar en uno de sus gemelos. En el ensayo del viernes estuvo entrenándose de manera diferenciada esperando llegar bien para poder estar presente en el clásico.

Cómo verlo

El partido se podrá ver en vivo y online por Fox Sports Premium / Fox Sports Play.

Una opción que eligen muchos que no tienen televisión por cable o satélite es verlo online y en vivo en A Puro Gol, (en el último video, al empezar el partido), en el sitio Kahsad Superliga o también en televisionparatodos.tv.

Además muchos acuden al sitio golesespana (último video al empezar el partido), o a los links que ofrece el sitio Roja Directa, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

En vivo

Probables formaciones

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Erik Godoy, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Leonardo Heredia, Adrián Bastía, Marcelo Estigarribia; Alan Ruiz; y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Franco Troyansky y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Brigadier Estanislao López

Árbitro: Fernando Rapallini

Hora: 17.45

TV: FOX Sports Premium.