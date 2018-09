San Lorenzo vs. River: cómo ver el partido en vivo y online

San Lorenzo y River Plate se miden en la noche de este sábado por la cuarta fecha de la Superliga Argentina. El encuentro se jugará en el Nuevo Gasómetro (cancha de San Lorenzo) desde las 20 y tendrá el arbitraje de Jorge Baliño.

El conjunto "azulgrana", que también sigue en carrera en la Copa Sudamericana, viene de empatar como visitante con Unión (1-1) y el entrenador Claudio Biaggio no podrá contar con Ariel Rojas, ya que hay un acuerdo de palabra entre los dirigentes de ambos clubes para que el volante no enfrente a su ex club.

Ante esto, el lugar de Rojas será para el juvenil Franco Moyano, aunque no será la única modificación que prepara el "Pampa" Biaggio. Las otras variantes estarían en la defensa, donde Marcos Senesi y Gabriel Rojas ocuparían los lugares de Gonzalo Rodríguez y Elías Pereyra, respectivamente.

El elenco "millonario" llega de empatar como local ante Argentinos Juniors (0-0) y tampoco pudo ganar aun en la Superliga, pero entre semana consiguió un contundente triunfo ante Racing (3-0) por la Copa Libertadores, lo que renovó los ánimos del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Si bien el "Muñeco" no dio pistas de cuál será la alineación, podría disponer el regreso de Gonzalo "Pity" Martínez, marginado de la Copa por una sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha.

Cómo verlo

El partido se podrá ver en vivo y online por Fox Sports Premium / Fox Sports Play.

Una opción que eligen muchos que no tienen televisión por cable o satélite es verlo online y en vivo en A Puro Gol, (en el último video, al empezar el partido) o también en televisionparatodos.tv.

Además muchos acuden al sitio golesespana (último video al empezar el partido), o a los links que ofrece el sitio Roja Directa, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

En vivo

Probables formaciones

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Gabriel Rojas; Rubén Botta, Gerónimo Poblete, Franco Moyano, Pablo Mouche; Nicolás Reniero y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez o Juan Fernando Quintero; Ignacio Scocco y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Jorge Baliño.

Hora de inicio: 20.00.

TV: FOX Sports Premium.