Del Potro ganó y está en octavos de final del US Open

Juan Martín Del Potro accedió este sábado a octavos de final del US Open tras su victoria contra el español Fernando Verdasco y, si bien lo venció en tres sets, aseguró que fueron "muy peleados".



"Era difícil mantener su gran nivel, pero erró donde no tenía que errar y yo estuve concentrado para aprovechar eso. Fueron tres sets, pero muy peleados", declaró a los periodistas tras el encuentro, que se alargó pasada la medianoche y duró tres horas.



"Me lo puso difícil, era lo que esperaba. Al ser zurdo, me encontraba fácil mi revés y me hizo correr bastante", desgranó.