En Complejo Los Cardos se juega la 6º fecha del Clausura

Cancha 4:

13:00: Kiosco Choly Vs. Gaseosas Secco

15:30: Tigre Vs. Alcides Carnes

16:45: Area 18 Vs. Piraña

Cancha 11:

13:00: Dep.Cronopio Vs. Colegio De Abogados

14:15: Dep.Cbse Vs. Agrosistemas

15:30: Zf Sachs Vs. Tool Shop

16:45: Vecinal B.Parque Vs. Peña Boquense

Cancha 12:

13:00: La Doblada Vs. Dompe Repuestos

14:15: Cena Vs. Central Service

15:30: Surrbac Vs. Transporte Acosta

16:45: Mdr Peluqueria Vs. Boero Romano

Cancha 13:

13:00: Carniceria Mary Vs. Bochini

14:15: Ocampo Automtoores Vs. 8 De Julio

15:30: Bar La Pepa Vs. Los Retirados

16:45: Transporte Silvio Vs. Nutricion Superior

Cancha 14:

13:00: Empresa Romero Vs. Maxikiosco Roman

14:15: Verduleria Los Turquitos Vs. Plumita

15:30: Passamonte Comercial Vs. Def.Viejo Almacn

Cancha 15:

13:00: Transporte Don Max Vs. Bar 1516

14:15: Distribuidora Urbana Vs. Las Leyendas

15:30: Desamparados Vs. Karikal

16:45: Córdoba Motos Vs. Carnicería Correa

| Liga Libre - Programación de la 6° fecha - Torneo Clausura |

Cancha 1:

15:30: Torino Vs. Las 200 Fc

Cancha 2:

13:00: Atilra Vs. Branca Fc

14:15: Quilmes Vs. Cricher Nunchen

16:45: Luzby Vs. Eto’o Por Siempre

Cancha 4:

14:15: La Unión Vs. Cordoba Motos

Cancha 6:

13:00: Aston Birra Vs. La Pepa Junior

15:30: Atlas Fc. Vs Mecánica Flesia

Cancha 7:

13:00: Los Amigos De Manu Vs. Thunder Blue

15:30: La Barbería Vs. Axion Fc

16:45: Zaragoza Vs. Los Gorilas



| Liga +40 - Programación de la 6° fecha - Torneo Clausura |