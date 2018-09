Macoser dejará de fabricar máquinas de coser

La firma Macoser S.A. dejará de producir gradualmente máquinas de coser para dedicarse de lleno a la elaboración de cocinas. La decisión responde a cuestiones de competitivad y no específicamente a motivos económicos ya que si bien reconocen “una crisis” desde la firma, aseguran que la misma los encuentra mejor posicionados a raíz de la prudencia a la hora de invertir. En una entrevista para El Periódico Roberto Macchieraldo, titular de la empresa, se refirió a la reconversión, al Día de la Industria y al panorama económico actual.

¿Cómo fueron sus comienzos como industrial?

Mi padre había fundado una empresa en 1954, era uno de los socios. Se llamaba Talleres Industriales Coop y fabricaba máquinas de coser. Después empecé a trabajar en la empresa y con los años, cuando hubo que hacer la sucesión porque mi padre fue dejando, empecé yo, allá por 1981. Y sigo estando al frente de la empresa después de tantos años.

¿Cómo era la empresa en 1981?

La empresa ya había hecho un cambio, porque la máquina de coser que se fabricaba en aquel entonces era la clásica, de costura recta, y nosotros ya habíamos empezado a fabricar una máquina con tecnología italiana que hacia costura en zig zag. A los dos o tres años, hicimos el acuerdo con Singer para el uso de la marca en Argentina. Eso fue un gran cambio para la empresa. Con los años, con las distintas crisis que han pasado, nos vimos obligados a buscar otro producto y ahí nació la fabricación de cocinas, siempre dentro de los artículos dedicados al hogar para usar los mismos canales de distribución que teníamos. Después la cocina fue creciendo en el mercado competitivo pero competía con pares de Argentina. Con la máquina de coser teníamos el problema de que competíamos con productos chinos y eso nos daba mucho más trabajo para poder competir. Pasaron los años y la empresa se fue reconvirtiendo, siempre con los problemas que estamos viviendo a diario en Argentina, los vaivenes económicos que tenemos.







¿Cómo es la empresa en la actualidad? ¿Está decayendo la producción de máquinas de coser?

Tenemos un mix hoy de máquinas de coser nacionales e importadas. Es un producto con el que hemos crecido pero hoy sigue compitiendo con las que vienen de China. Lo hemos competido pero hoy tenemos un mercado con las cocinas en el que podemos crecer mucho más. Porque con la cocina tenemos un mercado de competencia nacional y dentro de él estamos bien posicionados. La intención nuestra es que con toda la gente que tenemos en máquinas de coser pase a operaciones de cocina.

¿Ya no se van a fabricar?

Estamos tratando de eliminarla despacito, la estamos achicando, depende de la situación. El dólar como está hoy va a perjudicar más a la máquina de coser importada que a la nacional, pero bueno, nos está superando la importada por la tecnología digital. Y nosotros con las cocinas estamos muy bien posicionados y tenemos muy buenas posibilidades de seguir creciendo y mucho en el mercado. Por eso nos interesa más. Vamos a mantener el mercado comercial de la máquina de coser y seguimos creciendo con el mercado de la cocina, tenemos las dos alternativas.

Con tantos años al frente de la firma, ¿Cuál sido la época más difícil? ¿Cómo ve la situación actual de la industria?

Las industrias han tenido unos vaivenes impresionantes y esta crisis que estamos viviendo hoy no es la primera, ya hemos pasado muchas y dentro de todo a nosotros nos encuentra mejor posicionados que en otras crisis que sí nos encontraron mal posicionados y justamente a veces por hacer inversiones. Sin un dólar estable, mucha gente que se jugó invirtiendo en la empresa hoy la está pasando mal. Para una empresa puede ser fatal. Tener una deuda en dólares es muy peligroso en Argentina. Entonces es preferible ser muy cuidadoso, prudente en tomar decisiones. No apresurarnos. El mercado está difícil, lo peor es que no tenemos una política económica definida, no sabemos qué va a pasar mañana. La situación hoy es muy incierta, no hay una política de gobierno definida. Entonces es muy difícil que la gente venga a invertir hoy en un país como este.

¿Cómo es la situación con los empleados?

Tenemos 300 empleados. Para nosotros los sueldos son sagrados y cumplimos estrictamente en eso porque tenemos que reconocer que lo que es la empresa hoy se lo debemos a los empleados. La empresa con el personal siempre ha tenido buena relación y buenas condiciones. Siempre pensamos en cómo hacer para que la gente se sienta cómoda. Y con la gente que hubo que cambiar de un puesto a otro no hemos tenido ningún problema. A todos les hemos explicado qué pasaba, lo que queríamos hacer y cómo. Ninguno perdió la fuente de trabajo ni la categoría. Estando yo a cargo de la fábrica nunca ha habido suspensiones ni pienso que vayan a haber. Y las horas extras son una variante. En épocas pico si hay que hacer se hacen y en épocas de baja se cortan. Hay muchas formas de achicar. Cuando no vendemos podemos hacer stock y tener a la gente siempre trabajando, sobre todo con máquinas de coser que se puede hacer stock ocupando menos volumen. En eso siempre hemos sido prudentes.

