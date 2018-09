Día de la Industria: preocupa la caída en las ventas y la baja rentabilidad

La escalada del dólar y la suba de la inflación es una situación que preocupa a diferentes sectores, entre ellos al industrial, que ve afectadas las ventas y la rentabilidad. Así lo sostienen desde el Parque Industrial, en donde pese a que ven con buenos ojos el futuro, reconocen falta de confianza.

José Luis Frusso, presidente de la entidad, se refirió a la actualidad económica a nivel local y nacional aunque se mostró “optimista” de cara al futuro. “Si bien el momento no es el ideal, seguimos adelante pensando que van a venir mejores momentos”, aseguró.

De todas maneras comentó que se preparan para “cuando nuevamente aumente el trabajo” ya que por el momento las ventas y la rentabilidad no son las que esperan. “Hay que pasar el momento, tratar de colaborar con el Gobierno para corregir algunos desfasajes. Nos cuesta admitirlo pero es la realidad y tenemos que colaborar”, aventuró Frusso.

“La inflación a cualquiera lo asusta”

El titular del Parque habló de una falta de confianza con la suba en la inflación y el aumento del dólar. Para Frusso el contexto crea incertidumbre en los clientes, que no saben lo que va a pasar a futuro, al igual que con los industriales, que reordenan sus prioridades. “Por ahí necesitan modernizar o ampliar sus fábricas y es lógico, no se animan, porque no saben si se justifica meterse en una inversión, falta un poco de confianza. Yo creo que la inflación a cualquiera lo asusta”, dijo.

Pero añadió que quienes están dentro del sector no puede “darse el lujo” de parar o cerrar y esperar mejores momentos: “Tenemos que continuar y ver cómo podemos arreglarnos, ajustándonos, y ya llegarán mejores momentos”.

Nuevas firmas y situación obrera

A pesar del panorama, el industrial comentó que el Parque está en “un buen momento” y que aquellas empresas que están radicadas siguen funcionando así como aquellas que se están por radicar y que están construyendo sus plantas no se han paralizado.

“Hay tres empresas que han comprado terrenos en el parque que son de la región, que vienen a radicarse por las ventajas de este parque. Los rubros son los alimentos balanceados y algo de metalúrgica también. También hay algo de consultas internacionales. Pero quizá ellos, con más razón, están esperando que se acomode nuestra economía”, reveló.

Respecto a la situación obrera, negó conocer casos de despidos masivos y de procedimientos preventivos de crisis. Aunque agregó: “Quizás a algunas personas contratadas no se les ha renovado el contrato o se las ha reubicado en otras tareas y quizá cayeron en todos las horas extras, pero todos tratan de continuar con la gente porque cuando uno tiene un personal capacitado no quiere perderlo siempre pensando en que vamos a mejorar”.

Nuevo loteo

Frusso comentó que a raíz del crecimiento del Parque Industrial se ha loteado y se han sumado 22 nuevas hectáreas a las 150 ya funcionando.

Variedad de rubros

“En una época San Francisco era el gran fabricante de máquinas y herramientas. Hoy se ha reconvertido. Ya no es solo metalmecánica sino que se ha diversificado hacia muchos rubros. La industria alimenticia está ocupando un lugar importante”, destacó el industrial.