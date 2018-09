En Sportivo la referencia está en el arco

Federico Cosentino disfruta de su buen momento. El arquero rosarino llegó en la temporada pasada y empezó desde el banco de suplentes. Aprovechó su oportunidad, ganó confianza y se transformó en uno de los puntos altos del equipo con regularidad.

“Me siento muy bien físicamente y estamos para responder cuando el equipo te necesita, por momentos pudimos encontrar ese bloque defensivo pero en estos últimos amistosos nos falta mejorar de mitad de cancha para adelante, encontrar sociedades y convertir”, destacó el arquero.

“Estoy cómodo, la verdad que siento mucha satisfacción porque en las vacaciones me tomé el desafío de entrenarme solo con un preparador físico y un entrenador de arqueros en Rosario. Dio sus frutos porque llegué de la mejor manera y en el nivel que quería. En el partido de Copa Argentina pude demostrarlo y con Instituto, sentirse importante para el equipo te viene bien, ojalá que podamos seguir por este camino tanto en lo personal como en lo grupal, para apuntar al ascenso. Sabemos que es un camino duro, pero trabajamos para eso”, precisó Cosentino.

Números: un arquero penalero

“En Guaraní Antonio Franco atajé 3 de 4, en Paraná también. Estudio mucho, no decido hasta el último segundo, trato de ver al pateador, es una de mis virtudes. Obviamente en algunas adivino y en otras me engaña, pero es lindo, me gusta el desafío y esperar hasta lo último, me está dando frutos”, comentó.

No es suerte, es detalle. “Hay muchos factores: el momento, la ansiedad y lo emocional juega mucho también. Yo trato de ver hasta el último detalle y el último segundo al pateador, mas allá de las estadísticas que uno tenga de cuantas veces pateó, a un lado o a otro”, remarcó.

¿Polos opuestos?

En 7 partidos Sportivo anotó sólo un gol, el de Dalla Costa ante Unión en el encuentro que protagonizaron los suplentes el pasado martes. “Tenemos una cuota pendiente que es hacer goles, ser un poco más profundos de mitad de cancha hacia adelante. Los amistosos sirven para corregir esas cosas, estamos laburando en eso ya que queda una semana para el comienzo”, señaló Cosentino.

“Contra Unión se generaron las situaciones pero no las pudimos meter. Este torneo es muy irregular y el que más regular esté es el que termina arriba. Estamos pensando en el partido el próximo fin de semana”, indicó.







Sin amistosos

Los jugadores tendrán el fin de semana libre y retomarán las actividades el lunes pensando en el debut con Sportivo Estudiantes de San Luis.

-DESPIECE-

¿El viernes o el domingo?

El equipo puntano solicitó al Consejo Federal adelantar el partido para el viernes 7, sin embargo la entidad que nuclea al fútbol del interior no haría lugar al pedido. Por ahora va el domingo con horario a confirmar.