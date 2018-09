San Isidro: sin interno al Súper 9

El próximo miércoles San Isidro arranca el Súper 9 Solidario donde enfrentará al perdedor del partido que protagonizan Instituto de Córdoba y 9 de Julio de Río Tercero. Para el debut el entrenador no contará con Santiago González, que aún no será exigido, y recurrirá al norteamericano James Cambronne que llega recién el domingo a San Francisco.

“Estamos bien, con algunas dolencias lógicas de pretemporada que uno nunca planifica pero que sabemos que aparecen, trabajamos la parte defensiva el uno contra uno y algunas rotaciones en penetraciones, poco de poste bajo porque todavía no tenemos al 100% a Santiago González y no llegó Cambronne todavía y algún juego de concepto en ofensiva”, contó el DT Sebastián Torre.

“En líneas generales estamos conformes con la planificación, por ahí nos faltarían dos o tres aspectos por estas ausencias de los interiores”, señaló.

El Súper 9

“Vamos a ver si podemos llevar a cabo algo de la idea, sobre todo defensiva y tratar de correr los primeros segundos. Por ahí no se va a ver un juego tan elaborado, pero sí una idea de solidaridad absoluta de juego de pases y de responsabilidad, sabemos que tenemos que tratar de no perder el uno contra uno porque jugamos contra rivales duros”, indicó Torre.

James Cambronne llega el domingo a San Francisco.







Cambronne llega el domingo, González no

“Tenemos programado un entrenamiento nocturno el domingo para que Cambronne conozca los sistemas, los dos o tres que tenemos, y pueda jugar el miércoles”, precisó el entrenador.

En tanto, Santiago González no va a ser parte de la plantilla, debe ser examinado en Buenos Aires pero no será exigido. “Probablemente le permitan hacer oposición aunque él considera que no lo van a dejar competir con oposición real en un partido. Nos arreglaremos con lo que tenemos de Cambronne, no nos interesa ganar este torneo, nosotros queremos empezar a llevar a cabo el juego madre que pretendemos”, contó el entrenador.

Súper 9: fixture de la fase clasificatoria

Jornada 1: lunes (cancha de Instituto)

Partido 1: 18 hs Zona A |Bell (Bell Ville) vs Ameghino

Partido 2: 20 hs Zona B | Atenas vs Independiente

Partido 3: 22 hs Zona C | Instituto vs 9 de Julio (Río lll)

Jornada 2: miércoles (cancha de Barrio Parque)

Partido 4: 18 hs Zona C | San Isidro vs Perdedor partido 3

Partido 5: 20 hs Zona B | Tiro Federal vs Perdedor partido 2

Partido 6: 22 hs Zona A | Barrio Parque vs Perdedor partido 1

Jornada 3: viernes (cancha de Barrio Parque)

Partido 7: 18 hs Zona B | Ganador partido 2 vs Tiro Federal

Partido 8: 20 hs Zona C | Ganador partido 3 vs San Isidro

Partido 9: 22 hs Zona A | Barrio Parque vs Ganador partido 1

Las semifinales la disputarán los primeros de cada grupo y el mejor segundo.

Agustín Vergara, u17 que llega procedente de Atenas jugará el Súper 9.







Feder Ponce y Vergara, las joyitas “De los juveniles creo que Hans (Feder Ponce) es uno de los que está para competir, él tiene que cumplir con algunos objetivos personales pero es uno de los jóvenes que está para jugar y sumar minutos sin lugar a dudas. También hemos incorporado a Agustín Vergara y la idea es que también pueda competir”, señaló Torre.

El post Súper 9

"Después del Súper 9 me interesa ver la fecha del comienzo para darle unos 5 días de descanso al equipo porque arrancamos muy temprano y la liga es muy exigente. Nos va a permitir la compensación para descargar para llegar bien a la parte final", precisó el DT.

"Tenemos que competir, seguro, tal vez hagamos alguna gira o recibamos a un triangular o cuadrangular. Tenemos tres invitaciones: dos en Entre Ríos y una en Bell Ville, veremos que decisió tomamos", agregó.

"También está la posibilidad de armar un cuadrangular o presentar el equipo en sociedad con algún equipo de la Liga Nacional", comentó.