"Venta suspendida": la frase de los proveedores hacia los comercios locales

"Hasta la semana que viene no vendemos nada". Es la frase repetida que escuchan en las últimas horas muchos comerciantes sanfrancisqueños y de otros lugares del país a la hora de contactarse con sus proveedores habituales para reponer mercaderías. Tal es la incertidumbre, que también algunos proveedores confiesan que cambiaron las listas de precios hasta tres veces en un mismo día, como en las épocas de la hiperinflación.

La corrida bancaria de los últimos días, que elevó el precio del dólar un 35% en agosto, generó una gran incertidumbre no solo por el futuro político del país, sino por la forma en que esto impactará en los precios a los consumidores. Y esto prácticamente en todos los rubros de la economía.

En el sector de los alimentos, Jorge Careglio, de la cadena de supermercados Chapulín, aseguró que todavía se desconoce de cuánto será el aumento y en qué productos. "No se puede hablar de incrementos porque la mayoría de las grandes empresas están todas con venta suspendida, entonces no se sabe con qué van a salir. Cuando no hay un precio de reposición, entonces no se sabe de cuánto es el incremento", explicó.

"Habrá que esperar hasta el lunes o martes para ver si esto se normaliza y así tener alguna referencia", agregó Careglio.

El empresario local comentó que la suspensión de la venta de los proveedores ocurre desde el miércoles de esta semana y precisó que incluso le anularon pedidos ya hechos. Por otra parte, indicó que en algunas cadenas mayoristas de Santa Fe ya aplican restricciones en la venta: dos bultos por cliente.

"Nos anularon pedidos que ya estaban hechos, no te venden. Estamos con un pronóstico incierto. Tenemos nuestro stock y no aumentamos los precios, estamos aguantando el cimbronazo y no tenemos restricción de venta", graficó.

Lácteos ya vienen con aumento

Un panorama muy similar describe Agustín Dutto, gerente de la distribuidora Beltramo, Dutto y Dutto: le suspendieron las ventas e incluso no recibieron las entregas por compras que ya tenían precios pactados. "Los lácteos y fiambres, por la fecha de vencimiento, ya vienen con aumentos en los precios desde el 10 por ciento. Papel higiénico, por ejemplo, ya está con subas del 30 por ciento. Otros productos importados, como los palmitos, están sin precios y recién vamos a saber en la próxima semana", explicó Dutto, y estimó que el aumento promediará el 25%.

Dutto añadió que las listas de los proveedores están sin precios y que incluso no les entregaron los pedidos ya acordados, subrayando que muchos "especulan" para aumentar sus ganancias.

Por otra parte, señaló que de todas maneras continuarán con la venta a sus clientes habituales en la ciudad y la zona. "Tenemos una trayectoria de 31 años y como siempre lo hicimos ahora tampoco vamos a dejar de venderles", aclaró.

Los repuestos para autos, en dólares

Aldo Taboga, de Taboga Repuestos, de venta de autopartes para automóviles, precisó que este viernes recibieron por primera vez una lista de precios directamente en dólares. "Nunca fue así, esta es la primera vez. Fue un solo proveedor, vamos a esperar a ver si sigue este sistema o convertirán en pesos como siempre", manifestó.

"Nosotros no importamos, compramos productos directamente del importador. Y la lista de precios se actualiza todos los días, cuando abrimos el programa ya está todo actualizado del importador, del mayorista", añadió Taboga.

"Se atrasan un poco los clientes, esto es una revuelta general que la gente se encuentra sin el efectivo y ahí empieza el drama", analizó.

Tres listas de precio en un día

En el rubro de la salud, un proveedor de insumos odontológicos aseguró a este medio que el pasado jueves tuvo tres listas de precio diferentes en un mismos día. "A la mañana desde la central me enviaron una nueva, al mediodía otra con aumentos y después a la tarde otra más. Vendí con los precios que tenía en cada momento y solo en efectivo. También ofrecí aquellos insumos que no habían aumentado", destacó.

En el rubro de la informática, otro comerciante local de insumos para impresoras señaló ante la consulta de El Periódico que tampoco pudo concretar compras a sus proveedores. "No te venden nada hasta la semana que viene", manifestó.