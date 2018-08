Interasociativo: programación de la 4ª fecha

Este viernes se disputa íntegramente la 4ª fecha del Torneo Clausura del Interasociativo de básquet donde los equipos sanfrancisqueños buscarán recuperar el protagonismo en la competencia. Los partidos de u17 comenzarán a partir de las 20, mientras que a las 22 se jugarán los partidos de primera división.

Por otro lado, el martes se disputará el partido postergado de la primera fecha entre El Ceibo y El Tala.

Programación de la 4º fecha (20 hs u17 - 22 hs Primera)

Tiro Federal vs Almafuerte de Las Varillas

Centro Social (Brk) vs 9 de Julio de Freyre

SS Devoto vs El Ceibo

Cultural Arroyito vs San Isidro

Porteña Asociación vs San Jorge

El Tala vs 9 de Julio de Morteros

Posiciones

9 de Julio (Freyre) 6 pts. 9 de Julio (Morteros) 6 pts. San Jorge 5 pts. SS Devoto 5 pts. Ctro. Social Brk. 5 pts. Porteña Asoc. 5 pts. Tiro Federal 4 pts. El Tala 3 pts. (*) El Ceibo 3 pt. (*) San Isidro 3 pts. Almafuerte 3 pts. Cultural Arroyito 3 pts.

(*) 1 partido postergado