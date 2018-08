Liga Regional: así será la segunda fase de inferiores

El sábado 8 de septiembre comenzará la segunda fase para las divisiones inferiores de la Liga Regional donde serán protagonistas los equipos sanfrancisqueños: Sportivo Belgrano y Proyecto Crecer en la Zona Campeonato y Antártida Argentina en el Clasificatorio de la Zona Oeste.

Zona Campeonato

Participan 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Se disputará bajo la modalidad de ida y vuelta y clasificará el mejor de la tabla general. Los partidos comenzarán a partir de las 13.

Sportivo Belgrano integra el Grupo C junto a Cultural Arroyito, AD El Arañado y Huracán de Las Varillas. Fixture: 1ª fecha: vs Cult. Arroyito (V) |2ª fecha: ADEA (L) |3ª fecha: Huracán (L) |4ª fecha: Cult. Arroyito (L) |5ª fecha: ADEA (V)|6ª fecha: Huracán (V)

Proyecto Crecer integrá el Grupo D junto a Pueblos Unidos de La Tordilla, Sportivo Sacanta y Almafuerte de Las Varillas. Fixture: 1ª fecha: vs Pueblos Unidos (L) |2ª fecha: Sp. Sacanta (V) |3ª fecha: Almafuerte (L) |4ª fecha: Pueblos Unidos (V) |5ª fecha: Sacanta (L)|6ª fecha: Almafuerte (V)

Clasificatorio de Zona Oeste

Lo disputan los 8 equipos que no clasificaron a la Zona Campeonato. Se juega todos contra todos a una sola rueda. El mejor de la general clasifica a Zona Campeonato 2019.

Fixture de Antártida Argentina: |1ª fecha: vs Marina FC (V) |2ª fecha: vs Sp. 24 de Septiembre (V) |3ª fecha: vs 8 de Diciembre (L) |4ª fecha: vs Cult. La Francia (V) | 5ª fecha: vs San Bartolomé (L) | 6ª fecha: vs El Trébol (V) | 7ª fecha: vs Sarmiento (L)