Liga Regional: cambio de horario para la próxima fecha

El próximo domingo se juega la 4ª fecha de la segunda fase de divisiones mayores en Liga Regional, será con el nuevo horario de verano donde los partidos de reserva comenzarán a las 15 y los de primera a las 17.

Sportivo Belgrano, escolta en el Decagonal de Primera A, visitará a Almafuerte de Las Varillas con la premisa de volver a sumar para comenzar a acomodarse en la zona de clasificación.

En tanto, Antártida Argentina tendrá un compromiso complicado visitando a El Arañado. El equipo de Badino llega diezmado en la tabla de posiciones y necesita una victoria que los meta de nuevo en carrera.

Por otro lado, en el Repechaje de Primera B, Proyecto Crecer recibirá a 8 de Diciembre de Villa Concepción de El Tío. El "proye" intentará encontrar la regularidad para pelear por un lugar en cuartos de final.

Programación de la fecha

Primera A | Decagonal – 4ª fecha

17 hs Almafuerte vs Sp. Belgrano (San Fco)

17 hs SS Devoto vs Juniors de Suardi

17 hs Soc. Altos de Chipión vs Tiro Federal

17 hs 9 de Julio (Morteros) vs Centro Social (Brk)

17 hs AD El Arañado vs Antártida Argentina

Posiciones: 1. Tiro Federal 9 pts. |2. Sp. Belgrano 5 pts. |3. Ctro. Social 5 pts. |4. Soc. Chipión 5 pts. |5. Almafuerte 3 pt. |6. Juniors 3 pts. |7. SS Devoto 2 pts. |8. 9 de Julio (Morteros) 1 pts. |9. ADEA 1 pts. |10. Antártida Arg. 1 pts.

Primera A | Repechaje – 4ª fecha

17 hs Independiente vs A. B. Rivadavia

17 hs San Jorge (Brk) vs Cult. Arroyito

17 hs 9 de Julio (Freyre) vs Sp Belgrano (La Para)

17 hs Unión D Laspiur vs Unión (Alicia)

17 hs Sportivo Suardi vs Huracán

Posiciones: 1. A.B. Rivadavia 9 pts. |2. Independiente 7 pts. |3. Sp. Belgrano (La Para) 4 pts. |4. San Jorge 4 pts. |5. Sportivo Suardi 3 pts. |6. Cult. Arroyito 3 pts. |7. Huracán 3 pts. |8. Unión (Alicia) 3 pts. |9. 9 de Julio (Freyre) 3 pts. |10. UD Laspiur 1 pts.

Primera B | Decagonal – 4ª fecha

17 hs Marina FC vs Filodramático

17 hs Cult. La Francia vs Guido Spano

17 hs Cult. La Paquita vs Cult. La Para

17 hs Granaderos vs Pueblos Unidos

17 hs Sp. 24 de Septiembre vs Porteña Asoc.

Posiciones: 1. Cult. La Francia 6 pts. |2. Guido Spano 6 pts. |3. Porteña Asoc. 5 pts. |4. Marina FC 5 pt. |5. Granaderos 4 pt. |6. Pueblos Unidos 3 pt. |7. Cultural La Para 3 pt. |8. Filodramático 2 pts. |9. Cult. La Paquita 1 pts. |10. Sp. 24 de Septiembre 1 pts.

Primera B | Repechaje – 4ª fecha

17 hs Proyecto Crecer vs 8 de Diciembre

17 hs Sp. Balnearia vs Sp. Sacanta

17 hs Bmé. Mitre vs Atl Santa Rosa

17 hs Ateneo Juvenil vs Atl. M. Belgrano

17 hs El Trébol BC vs Sarmiento

Posiciones: 1. Sp. Sacanta 7 pts. |2. Atl. Santa Rosa 7 pts. |3. Proyecto Crecer 6 pts. |4. Mitre 5 pt. |5. Sarmiento 5 pts. |6. Sp. Balnearia 4 pt. |7. Belgrano 3 pt. |8. El Trébol BC 3 pts. |9. 8 de Diciembre 1 pts. |10. Ateneo Juv. 0 pts.