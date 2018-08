¿Cómo manejamos los argentinos?

Según las estadísticas, en los últimos 27 años hay un promedio de 20 muertes diarias en la Argentina por accidentes de tránsito.

Según el informe de Luchemos por la Vida, en 2017 hubo un total de 7.213 muertes, una cifra que asusta y que se ha mantenido prácticamente desde 1990 (con picos de 8.709 en 1994, y de 8.203 en 2008).

Sin embargo, un estudio realizado por TrialPanel, consultora de Investigación de mercado, el 90% de los conductores encuestados considera ser buen o muy buen conductor, y el 10% restante no se considera ni bueno ni malo.

Por otra parte, con respecto a las infracciones el 25% declaró no cometerlas nunca, el 73% con poca frecuencia y un 2% con bastante frecuencia.

Infracciones

En los primeros puestos del ranking de infracciones se encuentran: el uso del celular (86%) y el exceso de velocidad (74%), luego le siguen el mal estacionamiento (65%), conducir habiendo bebido alcohol (60%), pasar semáforos en rojo (56%), no usar cinturón de seguridad con 50%, y llevar niños sin butaca un 39%. Un poco más alejado, no encender las luces bajar en rutas (23%); no tener matafuegos en el auto; y circular sin VTV, sin registro o comprobante de seguro, con un 24%.​

Al momento de reconocer alguna infracción, 3 de 10 encuestados declaró no haber cometido ninguna de las anteriormente mencionadas. Aunque entre quienes declaran haber tenido alguna infracción, la primera mención es mal estacionamiento (con un 32%), por exceso de velocidad (un 23%), uso de celular (17%), manejar sin cinturón de seguridad (11%), y pasar los semáforos en rojo (10%).

Mejor

Si pensamos en 10 años atrás, el 59% de los consultados sostiene que estamos mejor en lo que respecta a la concientización de la seguridad vial, mientras que el 22% sostiene que estamos igual y un 19% que estamos peor.

Reforzar la educación vial (22%), endurecer las sanciones (20%), incrementar los controles (16%), aumentar la capacitación de los conductores (15%), tener más campañas de concientización (14%) y mejorar la señalización (8%), son algunas de las principales mejoras que se deben implementar para lograr una sociedad con una conducta responsable.

Fuente: Trial Panel Argentina