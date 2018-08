El joven que había sufrido un accidente laboral en junio agradeció a su familia con una carta

Sebastián Brochero, el adolescente de 18 años que a fines de junio sufrió un accidente laboral por el que padeció un fuerte traumatismo de cráneo, escribió una carta reflexionando acerca de lo ocurrido.

Lo hizo a través de su cuenta de Facebook, en donde destacó el apoyo de su familia en su recuperación.

El joven cayó en la mañana del lunes 25 de junio desde unos cuatro metros de altura mientras intentaba limpiar unas canaletas en el lavadero donde trabaja, según había indicado la Policía.

Por este hecho se había hecho presente un servicio de emergencias que había trasladado al adolescente al Hospital J. B. Iturraspe, donde le habían diagnosticado lesiones reservadas. Momentos más tarde había sido derivado a una clínica privada.

La carta completa

Hoy ya hace dos meses de mi accidente en el cual mi estado era muy grave lo cual se podia esperar cualquier cosa en cuestión de horas gracias a dios la puedo contar lo peor lo pasé rápido ahora ya falta muy poquito para estar como antes y de a poco comenzar una vida nueva a pesar de que la espera es larga tengo fe que pronto todo esto termina pero me cuesta mucho aceptar todo lo que me pasó pasar el día a día no es nada fácil pero gracias a la familia que tengo todo se puede ellos son lo más valioso que tengo. Esto nos unió más que nunca y todos aprendimos mucho en especial yo cuiden la familia y sepan valorar cada mínima cosa aprendan que con las cosas más simples que brinda la vida acompañada de la familia se es más feliz que teniendo cualquier otra cosa que quieran y les pido perdón por todo lo que hice mal y el daño que les pude causar a pasar el tiempo y quiero dejar por escrito que no me va a alcanzar la vida para agradecerles todo Ojalá sean eternos los amo con mi vida.