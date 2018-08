Fuertes pedidos para que el Casino local aplique la autoexclusión a ludópatas

Oscar tiene 50 años y por su adicción al juego asegura que perdió relaciones de pareja, contactos con sus hijos y no quiere ni saber la cantidad de los miles de pesos dilapidados. Sostiene que su enfermedad se inició cuando el Casino se instaló en la ciudad, que nunca antes había jugado a nada y cuando lo hizo por primera vez, la adrenalina de la adicción se apoderó de él.

La madre de sus hijos llegó a decirle: “El Casino o yo”. Y Oscar tomó un colchón y se fue a dormir a su trabajo. Lo mismo le sucedería con una segunda relación.

La enfermedad lo consumió psíquica y económicamente. Hasta que sus hijos y una nueva pareja lograron que firme la autoexclusión. Sin embargo, el hombre dice que ese formulario es una trampa.

“En mi caso hice varios pedidos de autoexclusión. Primero por dos años, luego lo renové por otros dos más, después me hice prohibir la entrada por cuatro años y sin embargo en todas esas circunstancias entraba igual. Es una trampa, mientras vos dejás la plata, o sea, mientras vayas perdiendo, podés jugar todo lo que quieras; pero cuando vos le ganás una buena plata ahí si se dan cuenta que tenés prohibida la entrada”, contó Oscar a El Periódico.

En este sentido coincidió José, de 38 años, que firmó su autoexclusión en dos oportunidades consecutivas. Y confiesa que de igual forma seguía ingresando a la sala de juegos. “Te sentís engañado porque si vos firmás tu autoexclusión es para pedir ayuda. Y funciona solo cuando ya jugaste y perdiste todo. Y sí, ahí se dan cuenta de que tenías la prohibición de entrar”, relató.

Al ver casos similares al suyo, José decidió dirigirse al Concejo Deliberante para pedir ayuda y que las autoridades intervengan ante Lotería de Córdoba.

La autoexclusión

El formulario de solicitud de autoexclusión es una de las herramientas del Programa Permanente de Juego Responsable creado en el ámbito del Gobierno provincial para ayudar a los ludópatas.

Al completar este formulario, la persona manifiesta en forma voluntaria su compromiso de no ingresar a ninguna sala de juego en un tiempo de dos a cuatro años. Sin embargo, según los relatos recolectados y otros testimonios que prefirieron guardar su identidad, el mecanismo, tal como funciona hoy, no tiene éxito.

Intervención del Concejo

Ante esta situación el Concejo Deliberante aprobó días atrás un proyecto de resolución para que el Ejecutivo Municipal intime a Lotería de Córdoba y a la empresa CET S.A-concesionaria del Casino local- para que se cumpla de manera efectiva las solicitudes de autoexclusión a la sala de juegos firmadas por los vecinos de la ciudad.

El proyecto fue presentado por el bloque de Mejor San Francisco y acompañado por las demás fuerzas políticas. Según el miembro informante del petitorio, el concejal Damián Bernarte, no se estarían desarrollando los controles sobre las autoexclusiones “y esto sigue generando problemas a aquellas personas que sufren ludopatía”.

Juego Responsable

El proyecto también solicita que Lotería de Córdoba S.E publicite y dé cumplimiento al Programa de Juego Responsable que funciona bajo su órbita.

“El programa marca que deben existir lugares específicos para atender los problemas de las ludopatía y en su página, Lotería de Córdoba hace referencia al Hospital Iturraspe. Hemos hecho la consulta en el hospital para saber si existe alguna área que trate la problemática de la ludopatía y nos contestaron que no. Por eso solicitamos que se intime a Lotería y dé cumplimiento a su programa de juego responsable”, expresó el concejal.

El resto de los bloques acompañaron con su voto positivo dicho proyecto de resolución.







“La adicción al juego se mantiene oculta”

Así lo expresó Susana Aymar, directora de la Casa San Francisco de Asís de la Asociación Nazareth, que trabaja en materia de prevención y lucha contra las adicciones, entre ellas la ludopatía. Aunque según la profesional la adicción al juego forma parte del ámbito privado, es algo “oculto por la familia y soportado de forma privada; las otras dependencias exponen mucho más al enfermo socialmente, entonces sí la familia va buscando ayuda”.

Nazareth ha recibido muchos casos de adictos al juego, aunque llegan en menor cantidad que en relación a la drogadicción. Aymar insistió en que una de las formas de abordar al paciente es con la ayuda de la familia y el alejamiento de todo tipo de juego o apuesta. “Estas personas creen y tienen la firme convicción de que en algún momento van a ganar y que su vida va a cambiar, y de esa manera están en esa búsqueda permanente y al no lograr el resultado esperado caen en una profunda depresión que las pueden llevar al consumo de sustancias", advirtió.

Deterioro similar al de las drogas.

Aymar consideró que la cantidad de personas que padecen esta problemática es importante y que la situación es preocupante.

“La gente sufre muchísimo con familiares con problemas de juego, el deterioro es casi igual que una familia con un adicto a las drogas o al alcohol. Las discusiones son permanentes, los engaños, las mentiras, la manipulación, el robo. El jugador no cuida su aspecto personal, no se compra ropa, no se baña, no gasta en nada para poder jugar”, reflejó.

Dónde acudir: La Casa San Francisco de Asís de la Asociación Nazareth funciona en Ramón y Cajal 194, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Tel: (03564) 432663.

Más de 1.200 cordobeses asumieron su adicción a los juegos de azar, comprendidos en el Programa de Autoexclusión de las salas oficiales de apuestas de la Lotería de Córdoba.