La mujer que les corta el pelo a los abuelos del hogar

Susana Quiroga lleva 24 años de trabajo en el hogar de ancianos “Enrique J. Carrá”. Comenzó efectuando tareas de limpieza y ahora, desde hace 14 años, cumple muchas otras funciones que conciernen a la atención del adulto mayor, incluso en lo que tiene que ver con su aseo personal.

“Mi función es atender al adulto mayor, la atención en el baño, en vestirlos, en contenerlos, charlar con ellos, ayudarlos en todo, trasladarlos si están en sillas de ruedas, si están en cama darles la comida, darles el desayuno”, explica la mujer sobre su trabajo.







Susana cuenta que el hogar tiene hoy 20 abuelos, la mayoría de los cuales necesitan de la ayuda del personal. “La mayoría están en silla de ruedas o no pueden atarse sus cordones o abrochar sus camisas, entonces dependen mucho de nosotros”, agrega.

También “peluquera”

Desde que ingresó como empleada del hogar, la mujer tomó el lugar de peluquera junto a una cocinera y a una enfermera. Si bien cobra por su trabajo, Susana asegura que no lo hace por el dinero que puede obtener de ello sino porque desea que los abuelos se vean bien.







“En realidad yo soy empleada de la cooperadora, no de la provincia, y a mí la cooperadora me da algo por cortarles el pelo. Antes les cortábamos y los familiares te daban lo que podían o querían, y si no nada, pero después la cooperadora decidió que los familiares no paguen nada y ellos me abonan lo que corto. Lo hago más que todo no por el dinero que reciba porque no es mucho, sino para que estén prolijos, para que estén bien”, destaca la mujer.

Y añade que hay abuelos que son muy coquetos: “Les cortamos cuando vemos que necesitan cortarse el pelo, que lo tienen largo. O algunos te piden, te dicen ‘lo tengo largo, cortame’ o ‘cortame el bigote’ pero nos vamos fijando, vamos viendo que ellos estén prolijos. Estoy mayormente en la parte de los varones y hay un nono de 90 años que es muy coqueto. Siempre está con pantalón pinzado, zapatos lustrados. Y sobre su pelo que no se lo corte ni muy corto ni que se lo deje muy largo, es muy coqueto. Y de las nonas también, se hacen tinturas, color. Se pintan las uñas. Algunas tienen poquito pelo, se les trata de conservar lo que tienen y que quede prolijo”.







Su propio equipo

Si bien no pudo terminar el curso, Susana estudió peluquería durante varios meses, lo que le permitió obtener los conocimientos necesarios para poder hacer cortes, color o peinados, por ejemplo. “Me defiendo bastante”, asegura.

Para trabajar, la mujer se lleva su propio equipo de trabajo, que consta de tijeras, navajas, secador de pelo, cepillos, cepillos de brushing y máquina de cortar pelo.

Con esas herramientas, no sólo hace al aseo personal sino que también realiza peinados para eventos especiales. “A veces cuando tenemos fiestas les hacemos peinados a las nonas, las ponemos lindas. Cuando hay fiestas del hogar, cuando festejamos la primavera o cuando festejamos los cumpleaños, los ponemos a todos churros”, revela.



Por último, destaca que el trabajo que realiza es bien visto por los familiares de los abuelos. “Los familiares los ven bien. La higiene para nosotros y para ellos es lo principal”, concluye.

Cómodo y sencillo

Si bien hay abuelos más coquetos que otros, la mayoría opta por la sencillez en sus cortes. “Acá los a ruleros no se usan más, las nonas quieren tener el pelo cortito, estar cómodas, no tenemos nonas con pelo largo, ellas están cómodas así, además de comodidad les da higiene”, dice Susana.