Gastón Montenegro se prepara en Carolina del Sur

El atleta local Gastón Montenegro ya lleva dos semanas preparándose en Estados Unidos para competir en el Ironman de Hawai el 13 de octubre. El sanfrancisqueño trabaja en la puesta a punto para una de las competencias más exigentes del mundo.

“No varié demasiado los entrenamientos no varié mucho la forma de trabajar, si por ahí lo que cambié es la alimentación y la hidratación porque acá hace mucho calor y hay mucha humedad. Estoy modificando los ritmos y las zonas de trabajo, el calor hace que el pulso se eleve y la exigencia aumente. Tengo que aclimatarme al calor, la primera semana fue un poco complicada por el choque de temperatura”, contó.

“No me siento ansioso por las competencias, estoy disfrutando y quizás en las últimas semanas voy a empezar a sentir la ansiedad, pero lo estoy manejando bastante bien. Voy a estar compitiendo el 8 de septiembre en Carolina del Norte en un medio triatlón a modo de entrenamiento y de test para ver cómo viene la cosa”, precisó Gastón.

La familia

“Todavía no me pesa la distancia con mis seres queridos porque hace poco que llegué y todavía estoy conociendo los lugares y estoy adaptándome. Me gustaría compartirlo con alguien más, pero con el pasar de los días se va ir sintiendo porque son el principal apoyo que tengo. Me acuerdo de mi familia en los entrenamientos y trato de transformarlo en energía para seguir”, relató.