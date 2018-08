Deporte en la adolescencia: un proyecto para sumar en tiempos de dispersión

Se trata de Tobías Actis, Juan Ignacio Carosio, Matías Godino, Ignacio Giménez, Francisco Roteda, Burno Vagliengo y Lucas Vagliengo, alumnos del Instituto Pablo VI que visualizaron una problemática común en sus pares de la institución, pero también de la realidad que viven cientos de adolescentes en la ciudad.

A través de un trabajo de investigación realizado en la escuela, con las profesoras Alejandra Quevedo y Gabriela Zinmino en 2016 y 2017, abordaron el problema de la deserción deportiva principalmente en adolescentes entre los 15 y 18 años de edad. Las conclusiones fueron determinantes: las nuevas tecnologías, el tiempo con amigos, la diversión nocturna y las nuevas responsabilidades son los principales factores del desinterés de los jóvenes en la práctica del deporte competitivo.

¿Tirar la toalla?: “Está prohibido rendirse, respira hondo y sigue adelante”

La investigación de los jóvenes se transformó en un proyecto en 2018 que tiene como objetivo difundir las actividades deportivas de la ciudad. “Trabajamos con los proyectos que tienen la posibilidad de tener una intervención social, se retoman, y a través de la problemática planteada se realizan actividades”, contó la profesora Fernanda Canavesio.

¿Cómo llegar a los jóvenes? El problema también es parte de la solución. “Primero, la idea es armar una base de datos de la oferta deportiva en la ciudad a través de una cuenta de Instagram y en noviembre armar una exposición para los adolescentes con representantes de las instituciones”, señaló Lucas Vagliengo.

“Enviamos cartas a los clubes contándoles nuestro proyecto, la idea es brindarle a los jóvenes toda la información necesaria de toda la oferta deportiva en la ciudad”, agregó.

Fernando Komorovski: “Se pierde la motivación y no hay apoyo”

Uno de los referentes de la actividad en la ciudad se mostró preocupado por la inserción de los jóvenes en las actividades deportivas competitivas. “El tema es muy amplio, pero cuando las actividades no se trasladan a las necesidades de los jóvenes hay mucha deserción, principalmente en actividades más amplias”, indicó.

“Hay poca inserción, hay pocos chicos que están en actividades deportivas estandarizadas y sistemáticas en clubes, me animo a decir que es un porcentaje muy chiquito. En la niñez es diferente con el tema del Baby Fútbol y el hockey, pero quedan muy dispersos en la adolescencia”, precisó.

“Es difícil hablar sin estadísticas, pero a simple vista uno ve que son pocos y debería haber más actividades estandarizadas con un profe de educación física a cargo. En esta etapa es muy importante la nutrición, la elongación y el cuidado de su salud es uno de los problemas. Muchos lo hacen sin supervisión y no lo hacen de manera correcta, eso genera lesiones y no le genera la motivación necesaria para mantenerse en actividad”

Actividad deportiva vs actividad física

“Hay muchas actividades que realizan los jóvenes, pero muchas de ellas no son sistemáticas, con el tema del running te encontrás muchos chicos corriendo en las plazas, pero algunos lo hacen de forma abierta sin ser sistemáticos”, destacó.

“Los jóvenes toman modas pero no se mantienen en la continuidad necesaria para que se socialice y logren un bienestar en su salud. Me animo a decir que son pocos los que hacen spinning, running o cross de manera correcta”, comentó.

Una etapa difícil en el crecimiento

“La familia a veces no apoya lo necesario, los apoyan en la niñez y después hay un pensamiento de que una vez que pasan a la secundaria se arreglan solos y no es así, este apoyo es necesario. Creo también que el chico hoy recibe un montón de información constantemente, prefieren la tecnología o actividades que no son deportivas”, consideró Komorovski.

Los costos también influyen

“La cuestión económica también influye, los costos, la indumentaria. Eso también juega”, agregó.