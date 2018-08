Legislatura de Córdoba impulsa un proyecto de repudio contra Alfredo Casero

La legisladora Ilda Bustos del Bloque UPC, presentó este jueves en la Legislatura de Córdoba un proyecto de repudio por las declaraciones efectuadas por el actor Alfredo Casero en el programa Animales Sueltos emitido el viernes pasado en el canal América TV.

Al respecto, Bustos manifestó que "con su dichos Casero atacó sin fundamento alguno, y movido por su fanatismo hacia el oficialismo, el odio y demostrando un desconocimiento absoluto, la trayectoria y lucha de 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo".

Además, la legisladora de Unión por Córdoba explicó que con sus declaraciones no sólo insultó el trabajo de Abuelas, "sino que reivindicó el terrorismo de Estado lo que constituye un retroceso y un ataque a nuestra democracia y vigencia de los derechos humanos".

Cabe recordar que la participación de Casero en el programa del periodista Alejandro Fantino le valió la cancelación de shows en Salta, Tucumán y Córdoba, donde los espacios culturales donde iba a actuar manifestaron también su repudio.

En el caso del Teatrino, en Salta, Humberto Colautti, dueño del espacio, recuperó su identidad en 1984, cuando tenía 11, es el nieto número 14, habiendo sido sustraído tras el secuestro de su madre en 1977. También por los mismos motivos se suspendió la obra en Tucumán.

Cruce por la entrevista

La sanfrancisqueña Edelveis Almada, familiar de desaparecidos durante la última Dictadura publicó esta semana una extensa carta abierta en la que rechaza la conducta de su primo hermano Alejandro Fantino en su programa “Animales Sueltos”.

La mujer lamentó la postura de Fantino frente a la reciente entrevista que le realizó al humorista Alfredo Casero. “No tenía intenciones de que se viralice ni de hacerle daño a Alejando, porque es mi primo, lo quise mucho y eso no tiene retorno. Pero no lo puedo permitir, porque él era el ahijado de mi hermano (Elvio, desaparecido). Nosotros lo amábamos a esta porquería que resulta ahora. Y que acepte lo que dice Casero, y que acepte que digan que no hay desaparecidos, que acepte que digan que los hijos no son tales, todo eso me hartó”, dijo.