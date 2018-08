Se entregaron 125 créditos para que jóvenes y adultos inicien sus estudios superiores

La Municipalidad de San Francisco entregó este jueves la primera cuota de los Créditos Solidarios CRESOL a 125 beneficiarios de este programa que pretende contribuir en el desarrollo de un estudio de nivel superior, terciario y universitario para jóvenes y adultos de nuestra ciudad.

El acto se desarrolló en el Museo de la Ciudad y contó con la presencia del el intendente municipal, Ignacio García Aresca, funcionarios y concejales. El monto invertido para esta octava entrega de los CRESOL fue de 1.500.000 pesos.

Para la entrega de estos créditos solidario trabajó una comisión municipal de adjudicación integrado por las concejalas Fabiana Palacios, Alejandra Piasco, Marina Llaryora, Claudia Lenis y Paola Colombano, y por el secretario Desarrollo Social, Económico y Educativo, Marcelo Moreno, junto a la representante de la mesa de articulación de Educación, Claudia Maine.







“La educación como bandera”

Según informó el secretario de Desarrollo Social Marcelo Moreno, con este programa ya alcanzó a 865 personas, “muchas de las cuales ya son profesionales y ya están trabajando en nuestra ciudad y que hemos podido ser parte en sus inicios de esta hermosa aventura”, sostuvo.

Por su parte intendente García Aresca destacó el rol de la educación para el crecimiento de las ciudades y de los pueblos y en este sentido defendió la creación del Polo Educativo.

“Hoy nos encontramos en un año difícil, con recortes, con un Gobierno nacional que pensaba que había que cerrar el CUSF y nosotros en este Polo Educativo creemos que la bandera que debemos llevar adelante es la educación, porque es el futuro de nuestra ciudad. Nosotros somos unos meros gestionadores de políticas, pero si ustedes no estuvieran presentes con el deseo de seguir estudiando nosotros no estaríamos en este lugar”, argumentó el mandatario.

“Con la universidad, no”

Esteban Daniel Fernández fue uno de los 125 beneficiarios de los CRESOL y al momento de recibir el aporte pidió la palabra para expresarse ante el auditorio para agradecer la ayuda y defender la educación pública.

“Soy estudiante de la UNC, la cual es pública y me gustaría agradecer porque esta ayuda es un privilegio pero la educación es un derecho. La educación es San Francisco no es chica, deberíamos pelear y hacer conocer la lucha de los docentes y dejar en claro que con la universidad pública no se metan”, dijo el joven ante el aplauso de los presentes.