Buenos Aires: ingresó embarazada de gemelas a un hospital y le entregaron una sola beba

Una madre que estaba embarazada de gemelas está viviendo una verdadera pesadilla junto a su familia, ya que luego del parto en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué le entregaron una sola beba.

“Encontré a mi mujer desmayada y me dieron una sola nena. Cuando pregunté qué había pasado, se rieron en mi cara y me faltaron el respeto”, relató Eduardo, marido de la víctima, en diálogo con Crónica tras presentar la denuncia policial del caso.

Consternado por el momento que le toca atravesar, el hombre agregó: “Tenemos todas las pruebas de que eran dos, no me dieron ninguna explicación”.





Para colmo, desde el entorno de la madre aseguraron que los médicos que le realizaron los estudios correspondientes a la mujer dejaron constancia que la mujer estaba a la espera de gemelos. “Quedate tranquila, te vas a quedar internada porque tus bebés ya son grandes”, le habrían dicho luego de los exámenes de rigor.

En su afán por conseguir más información, el citado medio intentó comunicarse con el sector de maternidad del centro de salud pero alegaron “no poder dar ese tipo de información”.

Fue en una salita de la localidad bonaerense de Glew donde le notificaron al matrimonio que esperaban un embarazo múltiple. Sin embargo, incrédulos por la situación, los por entonces futuros padres visitaron un consultorio privado donde realizaron una filmación en la que una médica muestra ambos corazones.

“Como los hospitales de acá siempre están de paro, hice tres ecografías aparte. Estaba todo perfecto. Hubo una duda en un hospital de Guernica y fuimos a consultar a una clínica privada. Allí, filmamos para constatar que había dos corazones”, explicó Eduardo.

El hombre, aún consternado, detalló el momento en el que le dijeron que sólo había un bebé: “Mi señora les entregó dos conjuntos de ropita y entró al quirófano. Me dijeron que yo no podía entrar. Luego, me dieron una sola nena y un solo conjunto”.







Las gemelas eran aguardadas con mucha expectativa por la familia de la mujer.

Previo al nacimiento de Nailea Adeline y Nayeli Ainara, los padres y la familia celebraron con un baby shower que incluyó tortas, fotos de las ecografías de ambas niñas y hasta una torta de pañales.

Cuesta entender que estando en 2018 continúen sucediendo este tipo de cosas, pero Argentina es una caja de pandora y siempre te puede sorprender en cualquier ámbito.

Fuente: Vía País