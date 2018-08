Por unanimidad, el Senado aprobó los allanamientos a Cristina Kirchner

El Senado de la Nación aprobó el miércoles por la noche, por unanimidad, la autorización solicitada por la Justicia para allanar las viviendas particulares de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner investigada por supuesta corrupción. La líder de Unidad Ciudadana votó a favor de la medida solicitada por el juez federal Claudio Bonadio, pero momentos antes negó todas las sospechas en su contra: "No me arrepiento de nada de lo que hice", aseguró la ex mandataria durante su discurso ante el pleno de la Cámara alta. "Si me meten presa, la Argentina no será un país más gobernable", advirtió.

"Soy la primera senadora allanada, la primera presidenta mujer y la primera en ser expulsada del bloque oficialista. Tengo vocación de hacer cosas inéditas", declaró la ex presidenta. "Si creen que con Bonadio y los desafueros me voy a arrepentir... No. No me arrepiento de nada de lo que hice. En todo caso me arrepiento de no haber sido suficientemente inteligente o amplia para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos".

Kirchner está protegida por los fueros parlamentarios, por lo que el juez debió solicitar autorización a la Cámara alta para revisar las propiedades de la ex mandataria en el marco de la causa que investiga si lideró una supuesta asociación ilícita que cobró sobornos a empresarios a cambio de contratos de obras públicas u otros negocios. Las dos sesiones que habían sido convocadas en las últimas dos semanas habían fracasado por falta de quórum, pero se superó el mínimo requerido de 37 de las 72 bancas, con la presencia de la ex presidenta en el recinto, y finalmente la solicitud judicial fue aprobada por los 66 senadores presentes.

Los fueros parlamentarios impiden que la Justicia allane sus propiedades o la arreste, excepto la aprobación expresa de la Cámara alta. Los legisladores con fueros pueden sin embargo ser investigados, juzgados y condenados mientras ejercen su cargo en el Parlamento. La moción aprobada sólo permite el allanamiento de sus viviendas, dos en la provincia de Santa Cruz y otra en la ciudad de Buenos Aires, y mantiene firme los fueros.

El juez será notificado el jueves de la aprobación del Senado y se estima que en cuestión de horas ordenará los allanamientos. En tanto, decenas de militantes iniciaron una vigilia frente al departamento de la ex mandataria en el barrio porteño de Recoleta mientras ella rechazaba los cargos en su contra y denunciba una persecución judicial.

"¿Me van a decir mirándome a los ojos, que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen que la patria contratista empezó el 25 de mayo de 2003? Estamos en la Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de (el empresario) Franco (Macri). El primo de Angelo Calcaterra y el hermano del alma de Nicky Caputo. ¿De verdad creen que esto empezó en 2003?", cuestionó Cristina.

