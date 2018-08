Barrio Jardín: "Lo que tenemos que mudar no se saca de un día para el otro"

El club Barrio Jardín de Baby Fútbol recibió días atrás la orden de desalojo y deberá mudarse del lugar que lo albergó durante 53 años. El terreno, ubicado en calle 9 de Septiembre y Lavalle, pertenece a la IPET N° 50 "Ingeniero Emilio F. Olmos" que reclama, desde ya hace un tiempo, el lugar para proyectos propios.

Sin embargo, el problema recae en la celeridad con la que el club tiene que mudar sus pertenencias. El 31 de agosto a las 9 y 15 de la mañana el terreno debe estar desalojado y la comisión, junto a un grupo de padres colaboradores, piden que se extienda el plazo y ya trabajan a contrareloj para solucionar el problema.

El traslado, un problema

"Se nos complica mucho porque jugamos este fin de semana, no podemos tocar nada y todo lo que tenemos que mudar no se saca de un día para el otro. Los días de semana los padres trabajan y no tenemos ningún fin de semana libre", comentó el presidente del club, Ariel De Carli.

"Habíamos hecho el riego artificial, ahora hay que cavar todo para sacarlo, tenemos que sacar el techo del salón, el tejido, los reflectores. Algunas cosas movibles, como tribunas y arcos, veremos si podemos llevarlas a La Bancaria y los trofeos, la cocina, las freidoras, el freezer las llevaremos a un galpón que conseguimos en el Parque Industrial. Hay un papá que es fletero y nos va a dar una gran mano con todo eso", añadió.

Los entrenamientos se mudarían al predio de La Bancaria

Son alrededor de 100 chicos los que pasan la tarde, semana tras semana, jugando al fútbol en las canchas de Barrio Jardín y la primera solución será para ellos. El presidente contó que están gestionando para que los entrenamientos se desarrollen en el predio de La Bancaria.

No obstante, también se gestiona un nuevo terreno. "Nos vamos a reunir con Gustavo Piscitello para gestionar los terrenos que están frente a la Karikal y poder hacer un predio ahí", indicó De Carli.







El próximo finde puede ser el último

"El próximo fin de semana jugaríamos de local el domingo con Tiro y Gimnasia, pero el sábado jugaríamos con Los Albos que tendría la cancha suspendida así que probablemente jugaremos los últimos dos partidos en nuestra cancha: con Los Albos y Tiro y Gimnasia", señaló el presidente.

"Para lo que resta del torneo tengo que reunirme con uno de los clubes que se ofreció a prestarnos la cancha para ser locales en sus instalaciones, tenemos que verlo pero por ahora eso es una incógnita", precisó.

Sede del Nacional

El club había salido sorteado para ser una de las sedes del 43ª Nacional de Baby Fútbol, sin embargo el estadio no podrá ser utilizado. "Presentamos una nota en la liga para ver si podemos realizarlo en otro club y en otra cancha pero con nuestra organización. Hicimos el pedido pero eso después veremos que pasa", señaló el dirigente.