Respuesta de Alejandro Fantino a su prima Edelveis Almada

Enojo

En el final de su descargo, con cierto tono de enojo, le habló directamente: "Estás muy equivocada. No te puedo permitir que vos te metas con la memoria de mis abuelos, abuelos que vos no conociste. Mi abuelo Juan vos no tenés ni idea quién era. Pero deberías tener mucho respeto por la historia de mi abuela Jacoba. No me entra el olvidarme de mis orígenes. Si hay una conexión que tengo es con mis orígenes. La conexión que yo tengo con mi gente, con mi zona, con el río es total".

Y cerró: "Pero no puedo contestarle con bronca. ¿Cómo le voy a contestar con bronca a una persona que me compró un juguete?"

Fuente: Clarín