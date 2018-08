Edelveis Almada sobre Fantino: “No lo puedo permitir”

Edelveis Almada, quien ha luchado permanentemente en defensa de los derechos humanos, publicó en últimas horas una extensa carta abierta en la que rechaza la conducta de su primo hermano Alejandro Fantino en su programa “Animales Sueltos”.

En diálogo con El Periódico la mujer, cuyo hermano Elvio Almada es víctima de la última dictadura militar, explicó los motivos de sus dichos.

“Fantino realmente ya sabemos quién es. Lo vengo escuchando hace bastante con sus apreciaciones, con todas sus ‘adhesiones’ al Gobierno. Yo tengo una postura política y él está en la vereda del frente, eso yo lo puedo soportar porque hay democracia, lo que no puedo soportar es lo que está clarísimo en mi escrito”, comenzó.

La mujer, que aclaró que no tenía intenciones de que se viralizara su carta, lamentó su postura frente a la reciente entrevista que le realizó al humorista Alfredo Casero. “No tenía intenciones de que se viralice ni de hacerle daño a Alejando, porque es mi primo, lo quise mucho y eso no tiene retorno. Pero no lo puedo permitir, porque él era el ahijado de mi hermano (Elvio, desaparecido). Nosotros lo amábamos a esta porquería que resulta ahora. Y que acepte lo que dice Casero, y que acepte que digan que no hay desaparecidos, que acepte que digan que los hijos no son tales, todo eso me hartó”, dijo.

Almada contó que recién ayer vio el programa y que el mismo le ocasionó “mucho dolor” por lo que se volcó a escribir. Casualmente, contó, había estado leyendo la sentencia completa del juicio de la “Megacausa”. “Fue una cosa personal, no lo pude soportar y eso me movió a escribir. Creo que está claro, estoy dolida porque él es pariente, porque nosotros prácticamente lo criamos, me da vergüenza tener un lazo de relación con él”, expresó.

Edelveis también aclaró: “Nunca tuvimos una mala relación, nunca me peleé, no hago esto porque esté peleada. Quiero que quede en claro, lo que dice la nota es lo que siento porque me harté de ver entrevistas en donde se ríe del pueblo, se ríe de la gente. Se ríe de muchas cosas que no puedo soportar, porque esto me trajo a la memoria una entrevista que él hizo sin ningún pudor a un militar, a Aldo Rico, sabiendo perfectamente quiénes han sido los responsables de lo que le pasó a mi hermano, que era su primo y que lo adoraba a él”, añadió.

Y concluyó: “Cada uno vive como quiere y puede; lo que yo le reprocho es que haya aceptado las risotadas de Casero, que le haya festejado sus vulgaridades, sabiendo cuál es su origen”.

La carta completa

La entrevista a Alfredo Casero



Sobre Elvio Almada

Elvio A. Almada es una de las víctimas de la dictadura.



Elvio Almada nació en Balnearia el 2 de marzo de 1954. Hijo de Antonia Saavedra y de Elvio Almada. Cursó hasta cuarto año en el colegio San Martín de nuestra ciudad. Tenía habilidad por la pintura y el dibujo. Aparentemente, tras su desaparición, pasó por Campo de la Rivera, contó su hermana en una oportunidad.