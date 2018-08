Abrazo solidario en UTN: "Es una señal de que estamos todos juntos en defensa de la universidad pública"

Lo dijo María Victoria Schultheis, secretaria y encargada de prensa de Fagdut, el gremio que impulsa el paro docente universitario en UTN San Francisco por el cual esta semana no habrá clases. Aseguran que existe un desfinanciamiento y que el ofrecimiento salarial "está fuera de la realidad".

Esta semana no habrá clases en UTN San Francisco por un paro universitario.

Desde este martes y hasta el viernes no habrá clases de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco, a partir de un paro docente que impulsa la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), delegación San Francisco. En ese sentido este miércoles a las 19 docentes y alumnos realizarán un abrazo simbólico frente a la universidad.

María Victoria Schultheis, secretaria y encargada de prensa de Fagdut, comentó que la medida se realiza en consonancia con el desfinanciamiento de la universidad pública.

Asimismo, reclaman por una nueva convocatoria a paritarias en las que se pueda discutir nuevamente el aumento salarial para los docentes para este año. "Hubo un solo llamado en abril, con una oferta del 15 por ciento: 9 por ciento para este año y 6 por ciento para enero de 2019, pero no se aceptó", explicó Schultheis.

La encargada de prensa manifestó que pasaron 90 días y que se convocó a una nueva reunión para la semana anterior pero que la oferta fue similar. "Estuvo el 15 por ciento, solo que en lugar del 6 por ciento ofrecieron medio por ciento más. Tampoco se aceptó y no hubo voluntad de diálogo, pidieron cuarto intermedio pero no dijo hasta cuando", lamentó.

Sobre lo que piden, explicó: "Algo que se ajuste un poco a la realidad, porque decir un 15 por ciento es una desrealidad total. La cifra es negociable pero dentro de parámetros normales, el 15 por ciento es completamente anormal, el 15 por ciento ya fue superado en esta fecha que estamo viviendo, fijar pautas salariales todo el año es fuera de realidad".

Y respecto a la posibilidad de seguir con las medidas de fuerza, dijo: "Es lo que evitamos, pero llega fin de agosto y estar sin siquiera una mesa de negociación nos hace decir 'tenemos que dar señales'. No lo hemos hecho nunca para no modificar la currícula, el calendario, pero necesitamos dar señales".

Desde el gremio indicaron que también hay un "desfinanciamiento total" de la obra social de los universitarios "porque los salarios quedan bajos y las prestaciones quedan altas, todos los días están subiendo".

Asimismo, Schultheis apuntó: "Hay poca efectivización en el plan de becas que tiene la universidad, hay un atraso en el depósito de todo, un atraso en los tiempos de acreditación de diversos fondos".

Abrazo simbólico

Para elevar los reclamos, este miércoles 22 de agosto a las 19 docentes y alumnos llevarán a cabo un abrazo simbólico en la puerta de ingreso de UTN San Francisco. "Es una señal de que estamos todos juntos en defensa de la universidad pública manteniendo todo lo que ella nos ha dado y lo que estamos dando todos por ella", dijo la encargada de prensa.

Schultheis explicó que el paro docente afecta en la calidad educativa. "La nuestra es una regional muy chica, no es comparable con las regionales de las grandes urbes donde no tenés conexión con el docente. Nosotros estamos conectados con nuestros alumnos, hablo de los cursos altos. Donde hay una pequeña desconexión es en los cursos bajos, de materias básicas. El atraso existe, pero como estamos todos los días en la universidad seguimos avanzando. En virtud de las posibilidades se siguen entregando los materiales por los sitios digitales que tenemos para cada cátedra, si bien no es lo mismo que una clase", dijo.