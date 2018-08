Liga Regional: Crecer y Sportivo campeones en inferiores

Sp. Belgrano 62 pts. (CAMPEÓN) Proyecto Crecer 47 pts. Cult. Arroyito 42 pts. El Trébol 39 pts. Antártida Arg. 38 pts. La Francia 37 pts. Pueblos Unidos 35 pts. Sp. 24 de Septiembre 30 pts. San Bartolomé 29 pts.

Proyecto Crecer 259 pts. (C) Cult. Arroyito 247 pts. (C) Sp. Belgrano 221 pts.(C) Pueblos Unidos 174 pts. (C) Sp. 24 de Septiembre 162 pts. La Francia 143 pts. El Trébol 135 pts. Antártida Arg. 113 pts. 8 de Diciembre 112 pts. Marina FC 108 pts. San Bartolomé 84 pts. Sarmiento 80 pts. (C) Clasificado al Absoluto