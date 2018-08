Un arco se cayó sobre una futbolista de Belgrano

Una jugadora de Belgrano debió ser trasladada este viernes a un centro de salud luego de que uno de los arcos se le cayera encima en el encuentro en que su equipo se enfrentaba ante Racing de Nueva Italia en en el predio de "los albicelestes".

El incidente ocurrió a los cinco minutos del primer tiempo cuando Agustina Villareal, defensora celeste, cayó encima de la red y el arco terminó encima de uno de sus brazos.

El director técnico del equipo femenino de Belgrano, Pedro Reyna, señaló que los arcos no estaban en condiciones por lo cual decidieron suspender el encuentro a pesar de que había otra cancha para seguir el partido.

"Apenas comenzó el partido, en una jugada que Villareal llega al fondo para concretar el gol, se cae sobre la red y el arco se desploma por tener las bases podridas. Alcanzó a girar la cabeza, pero le pegó en el hombro y parte del brazo", dijo el DT "Pirata" a Cadena 3.

"Decidimos no seguir jugando el partido, no me parecía porque tenía a una jugadora herida que teníamos que asistir. La cancha del lado tampoco estaba en condiciones", explicó.

Villareal fue asistida en un centro de salud donde se descartaron lesiones de gravedad.

Fuente: Cadena3