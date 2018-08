Almada dice que será candidato por fuera del partido

El actual prosecretario de Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura, Mariano Almada, confirmó su decisión de ser candidato a intendente por fuera de Unión por Córdoba.

En enero de este año ya había anunciado su interés de participar en una interna dentro del peronismo local. Sin embargo y según este el dirigente, ante el hermetismo del partido de encolumnarse detrás de la figura del actual intendente Ignacio García Aresca, es que Almada decidió con la Asociación Civil que conforma, denominada Siglo XXI, lanzarse a la carrera por llegar al Palacio Tampieri.

“Nosotros venimos trabajando por un modelo de ciudad diferente y con otra mirada a la que tiene la actual dirigencia”, le dijo Almada a El Periódico.

“Nuestro candidato es Ignacio”

El actual concejal de Unión por Córdoba y militante del PJ por la agrupación Peronismo Participativo, Mauricio Vaschetto, dejó en claro que el partido tiene un solo candidato y es el actual intendente Ignacio García Aresca.

“A Mariano lo conozco, lo respeto como militante dentro del justicialismo, pero no me consta que haya tomado la decisión de ir por fuera del partido. Sí te puedo asegurar como dirigente partidario y concejal que en el justicialismo de San Francisco no está en discusión el candidato a intendente para 2019, es Ignacio García Aresca”, describió Vaschetto.

Luego el actual concejal apuntó contra Almada al decir: “Me parece que como grupo interno tendrían que ponerse la camiseta del gobierno y apoyar las grandes acciones que se están llevando acabo. Creo que no es el camino para construir”.







“Él decidirá por dónde irá”

Las palabras le pertenecen a la actual legisladora provincial y madre de Mariano Almada, Graciela Brarda. La funcionaria le dijo a El Periódico que desconoce la decisión futura de su hijo aunque admitió: “Si se le da lugar me gustaría que la pelea se dé dentro del partido, sino él decidirá por dónde irá”.

Brarda defendió la extensa militancia de su hijo dentro del Partido Justicialista y que acompañará su decisión sea cual fuere. “Mariano es un militante desde los 9 años, creo que experiencia tiene como político y en los lugares en los que ha estado siempre ha demostrado una gran calidad para la gestión”, expresó.

Por su parte el intendente García Aresca se refirió a Almada como un amigo pero evitó manifestarse sobre una posible candidatura al manifestar que se encuentra abocado en su gestión de Gobierno.