“Les agradecí mil veces”, le dijo a la Policía el comerciante asaltado

Néstor Gallardo es el titular de Modas Erick, el comerciante que se resistió al asalto y terminó herido en sus manos. Contó que el ladrón quería escapar con la ropa que le estaba robando y como no lo dejaba, intentó apuñalarlo en varias oportunidades. Para fortuna del hombre cuando ya se encontraba debilitado por el fragor de la lucha, aparecieron los agentes de la Policía Barrial para socorrerlo.

Fueron los agentes Alexandros Peludero (29) y su compañera Priscila Juárez (21) los que frustraron que se registró el pasado 9 de agosto en el comercio de calle Brigadier López al 400.

“Se había probado ropa y me dijo que se llevaba todo puesto, entonces cuando vamos a la caja me dice que era en asalto, no lo pensé y me le tiré encima, forcejeamos, lo tiré contra la pared, me pedía que lo deje ir y en eso me sacó el cuchillo. Le agarré las manos para que no me pegue seguimos luchando y en eso me tropiezo y se me cae arriba, ahí intentó tirarme puñaladas pero justo llegaron los policías y le dieron la voz de alto”, recordó el comerciante.

Gallardo relató que el ladrón se resistía a que lo arresten y que incluso atacó a los dos policías, éstos lo pudieron acorralar y cuando llegaron los refuerzos lo pudieron reducir.

Despedida por cierre

“Hace tres años y medio que estoy trabajando acá y justamente estoy cerrando el negocio por las dificultades económicas y me pasa esto. También pensé que si yo no reaccionaba me robaba la ropa, la plata de la caja, el celular y todo lo que quisiese”, argumentó Gallardo.

Luego el hombre resaltó que desde el incidente se observa mucho la presencia policial y que se siente protegido.

“La Policía anda mucho y yo a esos chicos les agradecí mil veces que hayan pasado justo a tiempo”, resaltó. Y por último dijo con una sonrisa: “Lamentablemente tengo que cerrar el negocio pero por otras cuestiones, pero el ladrón no se la llevó de arriba, no me pudo robar, me voy invicto en eso”.