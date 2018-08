Garzón: “En el tema drogas San Francisco es una ciudad vulnerable”

El juez federal de San Francisco, Mario Eugenio Garzón se encuentra cumpliendo sus últimos días como funcionario judicial luego de presentar su pedido de jubilación y ser aprobada por el Gobierno Nacional.

Antes de dejar su cargo Garzón realizó un balance de su trabajo frente al Juzgado y se mostró crítico ante la falta de recursos para hacer frente, sobre todo a delitos penales, como el narcotráfico, principalmente por la falta de la Policía Federal en la ciudad.

¿Qué balance hace de su trabajo en San Francisco?

Tuvo sus cosas buenas y malas. El Juzgado Federal necesita tener fuerzas de seguridad para la investigación, sobre todo en los delitos penales, en tema de droga, trata de personas, lavado de activos. La Policía Federal no está en la zona, la tenemos a 200 kilómetros y Gendarmería ha llegado con un escuadrón vial y con 20 hombres que colaboran con nosotros en las investigaciones. En la medida que uno hubiera tenido fuerzas de seguridad que respaldaran la actividad del Juzgado hubiéramos logrado muchas cosas. Porque cuando a los traficantes los perseguís con todos los medios, buscan otros lugares, es así de simple. Pero ante el problema de San Francisco no me quedé de brazos cruzados me entrevisté con autoridades del gobierno nacional y les manifesté el problema, pero como pueden ver las respuestas tardan en llegar. Sí creo que desde el Juzgado se ha trabajado muy bien en los amparos de salud porque el Estado Nacional es garante y hemos pedido dar respuestas expeditivas y rápidas en esa materia.

El intendente anunció tratativas para el desembarco de la Policía Federal, ¿en qué beneficiaría el trabajo de su sucesor?

Donde hay Juzgados Federales en todo el país tiene que estar la Policía Federal y es una deuda que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. En la medida que se instalen las fuerzas de seguridad correspondientes tendremos mejores resultados en todos los sentidos.







¿San Francisco sigue siendo una ciudad de paso de la droga?

Con mi experiencia de siete años de trabajar en esta ciudad, San Francisco y la región tienen el más droga de la que normalmente debiera tener. Por una razón muy simple, la droga es como la maleza que crece y acabo de decir que la Policía Federal está a 200 kilómetros, Gendarmería está abocada a los controles viales y la FPA trabaja en esos eslabones muy bajos, o sea que es muy poco lo que se puede hacer. En el tema drogas San Francisco es una ciudad vulnerable porque faltan fuerzas de seguridad para combatir el flagelo. Y está claro que la Ruta 19 y la 158 colaboran con el paso de sustancias, si uno se fija los procedimientos que hemos realizado en los dos últimos años en Laspiur tuvimos dos camionetas con media tonelada de marihuana que venían de Encarnación, estamos de paso, parte va a Córdoba y sigue para Mendoza, esa es la situación.

¿Todavía no se han detectado cocinas?

Tuvimos un par de casos de cocinas, para lo cual no hace falta mucha estructura para desarrollarlas. Hemos tenido pero no en gran escala como para preocuparse de que traigan la pasta base y produzcan. Pero lo que digo es relativo porque repito, es algo que se debería movilizar con las fuerzas de seguridad correspondiente para que se investigue más.

¿Qué le depara el retiro?

Con el decreto 892 del presidente Macri aceptó mi renuncia y a partir del 1 de septiembre pasaré a ser una persona común, sin fueros, sin jurisdicción y después de 42 años en el Poder Judicial- entré muy joven a los 18-, así que en el corto plazo los planes son descansar y viajar. Lo que me va a relajar mucho es no tener prendido el celular las 24 horas.

“En la Justicia Federal tenemos que hacer autocrítica, estamos divorciados de la gente, no tenemos que pensar tanto en la decoración del despacho, en los secretarios, sino en tener su despacho al día, en esto me refiero a los expedientes e investigaciones”.