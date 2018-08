Hockey: dura derrota de Antártida ante Córdoba Athletic

Este sábado se disputó la 6° fecha del Torneo Promoción B1 de la Federación Cordobesa de Hockey, allí las "Pingüinas" cayeron por 3 a 0 ante Córdoba Athletic "Negro" y continúan en la lucha por mantener la categoría.

El resto de las divisiones: 7° división: C. Athletic 0-0 Antártida Arg. | 6° división: C. Athletic 0-1 Antártida Arg. |5° división: C. Athletic 1-1 Antártida Arg. | Intermedia: C. Athletic 3-0 Antártida Arg.

La próxima fecha será en septiembre donde Antártida recibirá la visita de Municipalidad de Córdoba, rival directo por la permanencia, en el marco de la 7° jornada de la Promoción B1.