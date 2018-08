Baby Fútbol: resultados de la 4° fecha

Este sábado se disputó la 4° fecha del Torneo Clausura de la Liga de Baby Fútbol. La jornada dejó los siguientes resultados:

Dep. Oeste vs Tiro y Gimnasia |2009: 1-3 |2008: 3-2 |2007: 1-2 |2006: 0-1



2 de Abril vs Los Albos |2009: 4-0 |2008: 1-2 |2007: 2-2 |2006: 3-5



Barrio Jardín vs El Faisán |2009: 3-1 |2008: 2-0 |2007: 2-5 |2006: 1-3

Inf. Xeneize vs DMD Freyre |2009: 1-2 |2008: 0-1 |2007: 3-0 |2006: 4-0



Los Andes vs Belgrano |2009: 0-3 |2008: 0-7 |2007: 2-0 |2006: 1-1



Barrio Cabrera vs Dep. Norte |2009: 6-0 |2008: 5-0 |2007: 2-1 |2006: 1-3



Dep. Josefina vs Tarzanito |2009: 1-2 |2008: 3-7 |2007: 5-0 |2006: 0-7



Estrella del Sur vs Gral. Savio |2009: 2-0 |2008: 1-3 |2007: 0-3 |2006: 1-2



CD River vs Dep. Sebastián |2009: 0-1 |2008: 2-3 |2007: 2-2 |2006: 4-2



Relámpago en Cabrera

Este domingo comenzará el Torneo Relámpago "General Don José de San Martín" organizado por el club Barrio Cabrera para la categoría 2008.

La primera ronda se disputará a partir de las 11 de la mañana y el resto de la competencia, que será por eliminación directa, continuará el lunes (feriado) también a partir de las 11.

Primera ronda

11 hs CD River vs Tiro y Gimnasia

11:40 hs 2 De Abril vs Dep. Norte

12:20 hs Tarzanito vs Barrio Cabrera

13:00 hs Inf. Xeneize vs Gral. Savio

13:40 hs Los Andes vs Los Albos

14:20 hs Barrio Jardin vs Dep. Oeste

15:00 hs Belgrano vs DMD Freyre

15:40 hs Dep. Sebastián vs El Faisán

16:20 hs Dep. Josefina vs Estrella del Sur