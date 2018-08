Para comer y bailar, llega una nueva edición de "La Ranchada"

Llegó el día. La peña de amigos "La Ranchada", organizada por Circo Beat producciones y Crew producciones tendrá su edición bailable este viernes 17 de agosto en Bomberos San Francisco.

Las entradas comenzarán a venderse desde las 17 a 250 pesos.

El evento está pensado para degustar buenos platos al mismo tiempo en que se podrá disfrutar de excelentes músicos en vivo.

Grilla de espectáculos

La grilla está conformada por Eze Zanón, Alma Sachera, La banda del Conser, Grupo Amoríos y Los de Fuego, que darán culminación al evento.

Gastronomía

COMIDAS

La Esquina de Los Tassi

Tagliatelle c/ salsa roja y albóndigas: $60

Buseca: $80

Lo de Nardo



Cazuela de mollejas a la provenzal: $120

Tabla de Fiambres: $80

Cardamomo

Osobuco: $100

Cordero al disco: $140

Almacén de Carnes

Choricheto: $80

Don Chitín

Cazuela de pollo a la crema y verdeo c/ papas rústicas: $120

Papas Rústicas c/ panceta y cheddar

Empanadas: $50

Variedades:

Pacú asado c/salsa criolla

Matambre al roquefort

Jamón y 3 quesos c/ morrón asado



POSTRES

Las Cañitas

Mini Charlotte: $80

Tiramisú de Dulce de Leche: $60

BEBIDAS

SIN ALCOHOL

Agua Mineral $50

Soda: $50

Gaseosas: $50

VINO

Yunta Canciller c/soda y hielo: $150

Yunta La Delfina c/soda y hielo: $200

CERVEZA

Lata 500 cc $70

2 latas 500 cc $100

APERITIVOS

Gancia Jarra: $150

Fernet Jarra: $180

Vodka Saborizado Jarra: $200