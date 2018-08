Talleres vs. Rosario Central: cómo ver el partido en vivo y online

Talleres recibirá en la tarde de este viernes a Rosario Central por la segunda fecha de la Superliga 2018/19 del fútbol argentino, en un partido que comenzará a las 19 en el estadio Mario Alberto Kempes y tendrá al arbitraje de Andrés Merlos.

El Matador llega de perder 1 a 0 frente a Boca, mientras que el Canalla viene de derrotar 1 a 0 a Banfield con una buena producción futbolística.

El entrenador del equipo cordobés, Juan Pablo Vojvoda, podría confirmar a los mismos once que empezaron jugando en La Bombonera aunque no se descarta que haya algún cambio. El técnico no dio a conocer el equipo que pondrá, en el que tienen chances de estar desde el inicio Tomás Pochettino, Miguel Araujo y Gonzalo Maroni.

Por el lado del Canalla, el entrenador Edgardo Bauza no realizaría variantes en el primer equipo y se estima que jugarían los mismos once que comenzaron ante Banfield.

Cómo verlo

El partido se podrá ver en vivo y online por TNT Sports Premium / TNT Sports Play.

Una opción que eligen muchos que no tienen televisión por cable o satélite es verlo online y en vivo en A Puro Gol, (en el último video, al empezar el partido) o también en televisionparatodos.tv.

Además muchos acuden al sitio golesespana (último video al empezar el partido), o a los links que ofrece el sitio Roja Directa, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

En vivo

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Facundo Medina; Tomás Pochettino, Adrián Cubas, Pablo Guiñazú, Juan Ramírez; Brian Montenegro y Junior Arias. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Washington Camacho; Fernando Zampedri y Marco Ruben. DT: Edgardo Bauza.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 19.00