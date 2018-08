Salta: faltó más de 40 días al colegio por no tener zapatillas, policías le regalaron calzados

Policías de la División Seguridad Urbana de Orán reunieron dinero y le compraron zapatillas a un niño que no concurría a la escuela por no tener calzado.

El pequeño asiste al quinto grado de la escuela Juan Taranto de la localidad salteña, y se ausentó durante más de 40 días.

Al ser alertados por la dirección de la escuela, los efectivos visitaron la humilde vivienda, donde el niño vive con sus padres y otros cuatro hermanos.

“El director Jorge Lizárraga nos informa que había un alumnito de quinto grado que no asistía a clases y no había tenido respuesta de los padres. La madre dijo que no lo enviaba porque no tenía zapatillas”, relató el comisario Daniel Ríos a Cadena 3.

Los uniformados buscaron a los niños, los llevaron a un local de calzados y les compraron zapatillas, medias y ropa interior. También, les donaron alimentos para toda la familia.

Fuente: Cadena 3